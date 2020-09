Silvio Berlusconi wegen Corona im Krankenhaus

Silvio Berlusconi befindet sich zur Abklärung in einem Krankenhaus in der norditalienischen Metropole Mailand. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend. Demnach soll sich der 83-Jährige selbständig ins Krankenhaus begeben haben. «Das Krankheitsbild gebe keinen Anlass zur Besorgnis», schreibt das Team von Berlusconi in einer Mitteilung. Die Ärzte hätten den Aufenthalt als reine Vorsichtsmaßnahme angeordnet, hieß es weiter.

Berlusconi hatte am Mittwoch mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. «Berlusconi verbrachte die Nacht im Krankenhaus. Nach einem Morgen, der etwas schlecht begonnen hat, geht es ihm jetzt gut, er hat die Nacht gut verbracht» sagte Senatorin Licia Ronzulli gegenüber dem Radiosender «Rai Tre». Ronzulli gehört derselben Partei an, der «Popolo della Libertà», die Berlusconi bis heute präsidiert.

Auf Twitter meldete sich Berlusconi selbst zu Wort: «Ich will euch versichern, dass es mir gut geht. Wie so viele Italiener bin auch ich Opfer einer Corona-Infektion geworden», schrieb er. Er habe die Krankheit nie unterschätzt und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Zusammen mit Berlusconi wurden auch seine Kinder Luigi und Barbara sowie seine Freundin Marta Fascina positiv auf das Virus getestet. Wo die Ansteckung stattfand, ist weiter unklar. Italienische Medien äußern die Vermutung, Berlusconi und sein Umfeld könnten sich im Urlaub auf Capri angesteckt haben.

(L'essentiel/Reto Heimann)