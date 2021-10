Ist Bogen-​​Attentäter wirklich radikaler Islamist?

Die norwegische Polizei hat Zweifel an der Ernsthaftigkeit des islamischen Glaubens des mutmaßlichen Bogen-Attentäters von Kongsberg. Der Polizeibeamte Per Thomas Omholt sagte am Samstag auf einer Pressekonferenz, dass neuere Erkenntnisse den selbsterklärten Übertritt des Verdächtigen Espen Andersen B. immer «weniger glaubwürdig» erscheinen ließen. Der 37-jährige Däne habe sich «nicht an die in dieser Kultur und Religion üblichen Traditionen» gehalten.

Am Freitag wurde vermeldet, der Verdächtige sei dem Geheimdienst als potenziell radikalisierter Muslim bekannt gewesen. Eine entsprechende erste Warnung habe der Geheimdienst Medienberichten zufolge bereits 2015 erhalten. Drei Jahre später warnte der Geheimdienst demnach davor, dass der Verdächtige «einen kleinen Anschlag» begehen könnte.

U-Haft in einer medizinischer Einrichtung

Statt der These eines islamistischen Terroranschlags nährten die bisherigen Ermittlungen die Zweifel an der geistigen Gesundheit des mutmaßlichen Täters. Am Freitag ordnete ein Gericht Untersuchungshaft in einer medizinischen Einrichtung an.

B. hatte zugegeben, am Mittwoch in Kongsberg im Südosten Norwegens fünf Menschen getötet und drei weitere verletzt zu haben. Dabei schoss er unter anderem mit Pfeil und Bogen um sich. «Alles deutet darauf hin, dass er seine Opfer willkürlich auswählte» und allein handelte, sagte Omholt weiter. Nach Angaben der Polizei hatte er «ein paar Tage» vorher über seinen Anschlag nachgedacht.

Polizei gibt Identität der Verstorbenen bekannt

Dass der Beschuldigte mit Pfeil und Bogen fünf Menschen tötete, ist für Dirk Baier sehr ungewöhnlich. Im Interview mit 20 Minuten sagte der Gewaltforscher: «Für mich spricht das einerseits dafür, dass es zunehmend schwieriger wird, an Schusswaffen zu kommen, wenn man nicht über die entsprechenden Kontakte verfügt. Ich vermute außerdem, dass B. im Verein mit Pfeil und Bogen geschossen hat. Die Tat zeigte, dass er eine gewisse Expertise hatte – es ist nicht einfach, mit Pfeil und Bogen fünf Menschen zu töten.»

Die Polizei gab unterdessen auch die Identität der Verstorbenen bekannt: Demnach handelte es sich um vier Frauen im Alter von 52, 56, 75 und 78 Jahren sowie einen 75-jährigen Mann. Zur Identität der drei Verletzten machten die Ermittler weiterhin keine Angaben. Sie wurden mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Unter den fünf Todesopfern der Bluttat im norwegischen Kongsberg war auch eine deutsche Staatsbürgerin. «Wir müssen leider bestätigen, dass unter den Opfern eine seit längerem in Norwegen lebende deutsche Staatsangehörige ist», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Weitere Details zu Alter oder Lebensumständen der Frau nannte er nicht.

