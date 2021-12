Österreich schickt Ski-​​Urlauber wieder nach Hause

Eine Gruppe britischer Touristen erlebte bei ihrer Einreise in Österreich am Wochenende eine böse Überraschung. 13 Flugzeuge waren am Sonntag in Innsbruck aus dem Vereinigten Königreich kommend gelandet. Für 110 britische Passagiere war jedoch mit dem Flug die Reise schon wieder vorbei.

In der Ankunftshalle des Flughafens konnten sie nämlich keine Boosterimpfung samt negativem PCR-Test vorweisen, wie «heute.at» schreibt. Rund 70 Touristen wurden direkt wieder in einen Flieger nach Großbritannien gesetzt; bei 40 Personen war der Heimflug nicht mehr möglich.

Betroffene waren Falschinformationen aufgesessen

«Die Personen wurden an der Grenze abgewiesen und über Anordnung des Landes Tirol vorübergehend in einem Hotel untergebracht», heißt es von der Landespolizeidirektion Tirol. Am Montag begannen die Abklärungen mit dem Stadtmagistrat Innsbruck als zuständige Gesundheitsbehörde, die Betroffenen hätten sich «sehr diszipliniert, höflich und verständnisvoll» verhalten. Sie alle gaben an, falschen Informationen im Internet zu den Einreisebestimmungen aufgesessen zu sein.

Da Großbritannien seit Anfang des Jahres nicht mehr Teil der Europäischen Union ist, bestand für die Urlauber auch nicht die Möglichkeit, die Quarantäne in Tirol mit einem negativen Testergebnis zu umgehen. Während insgesamt weitere 28 der 40 im Hotel untergebrachten britischen Staatsangehörigen wieder ausreisen mussten, war es schließlich bei zwölf Personen, Familien mit Kindern, möglich, das Einreisen nach Tirol unter Einhaltung der erforderlichen Maßnahmen zu gestatten.

(L'essentiel/heute.at/pme)