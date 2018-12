Demonstrant wird von Lastwagen überfahren

Während Protesten der «Gelben Westen» in einem Kreisverkehr in der Nähe der Autobahnauffahrt in Avignon (Provence) ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 23-Jähriger Demonstrant wurde von einem Lastwagen erfasst und getötet. Er ist bereits das sechste Todesopfer seit Beginn der Proteste am 17. November.

INFO @LCI - Un manifestant de 23 ans portant un #GiletJaune est décédé à Avignon cette nuit, sur un rond-point, percuté par un camion. Le conducteur a été interpellé, c'est la 6e victime depuis le début du mouvement.#LaMatinaleLCI @PascaledeLaTour #La26 pic.twitter.com/xCIZTV9Z2S — La Matinale LCI (@LaMatinaleLCI) 13. Dezember 2018

«Der Fahrer des Lkw wurde in Gewahrsam genommen», sagte Avignons stellvertretende Staatsanwältin Caroline Armand. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Ausfahrt Avignon Süd an der A7.

Fünf weitere Menschen starben im Rahmen der Proteste

Seit dem 17. November sind bereits fünf weitere Menschen gestorben. Am 17. November starb eine Demonstrantin in Pont-de-Beauvoisin (Savoyen), nachdem sie von einer panischen Autofahrerin erfasst worden war. Zwei Tage später wurde ein 37-jähriger Motorradfahrer von einem Van angefahren, weil dieser einem Demonstranten ausweichen wollte. Er starb einen Tag später an seinen Verletzungen.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember starb ein Autofahrer, als er auf einen Lkw auffuhr, der an einer Straßensperre halten musste. Das vierte Opfer ist eine 80-Jährige, die am 1. Dezember in Marseille von einem Tränengasgeschoss getroffen wurde. Sie starb am nächsten Tag im Krankenhaus während einer Operation. Am Montag, 10. Dezember, wurde eine 20-jährige Frau in Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente) getötet, als sie mit ihrem Auto in einen LKW krachte. Der Unfall wurde wahrscheinlich durch Demonstranten ausgelöst, die den Verkehrsfluss behinderten.

(L'essentiel/afp)