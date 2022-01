Gericht verurteilt Zemmour wegen Hetze zu Geldstrafe

Der extrem rechte französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour ist wegen Mittäterschaft zur Volksverhetzung zu 10.000 Euro Bußgeld verurteilt worden. Wie ein Pariser Gericht am Montag entschied, soll Zemmour 100 Tagessätze je 100 Euro zahlen. In dem Fall ging es laut Urteilsspruch um Aussagen Zemmours über unbegleitete minderjährige Migranten.

Im Herbst 2020 hatte er diese bei einer Debatte im französischen Sender «CNews» als «Diebe», «Mörder» und «Vergewaltiger» bezeichnet. Zemmour nannte das Urteil in einer Mitteilung dumm und ideologisch. Er kündigte an, in Berufung zu gehen.

Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice. pic.twitter.com/KDyXiFK0oj — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 17, 2022

Der 63-jährige Publizist wurde bereits mehrfach wegen seiner Aussagen vor Gericht gebracht. 2011 verurteilte ihn ein Gericht in einem ähnlichen Fall zu einer Geldstrafe von 2000 Euro, wie der Sender «France Info» berichtete. Der Rechtspopulist hat seine Kandidatur für die französischen Präsidentschaftswahlen im April erklärt. In aktuellen Umfragen kommt er auf Zustimmungswerte zwischen zwölf und 15 Prozent.

(L'essentiel/dpa)