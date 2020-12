«Wir können uns auf eine ganz neue Welt freuen»

In Großbritannien sind nach Angaben von Premierminister Boris Johnson bislang mehr als 500.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. «Das ist ein Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht», sagte Johnson am Montag in London. «Wir können uns ab Ostern auf eine ganz neue Welt freuen.» Die Massenimpfung mit dem Mittel des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer hatte vor zwei Wochen begonnen.

Sorgen bereitet allerdings die neue Variante des Coronavirus, über die die britischen Behörden am Wochenende informiert hatten. Der Eindruck, dass sich das Virus rascher übertrage, habe sich «verstärkt», sagte der Wissenschaftsberater der Regierung, Patrick Vallance. Wegen einer Zunahme privater Kontakte sei es «unvermeidlich», dass es in den kommenden Wochen eine weitere Zunahme von Neuinfektionen geben werde.

(L'essentiel/DPA)