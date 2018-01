Bettel wirbt für Luxemburgs Weltraumprogramm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zum Auftakt des 48. Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos steht die aufstrebende Wirtschaftsmacht Indien im Fokus. So hält der indische Ministerpräsident Narendra Modi die offizielle Eröffnungsrede (11.00 Uhr); er nimmt zum ersten Mal an der Tagung teil. Sechs Minister und mehr als 100 Wirtschaftslenker begleiten den Premier.

In den kommenden Tagen will Indien auf mehreren Veranstaltungen in Davos um Investitionen werben. Von der nationalen Investitionsagentur Invest India hieß es vorab, es gebe eine «deutliche nationale Vision» und einen «starken politischen Willen», um die offenste Volkswirtschaft der Welt zu werden.

Bettel und Gramegna vor Ort

In dem Schweizer Alpenort diskutieren noch bis zu diesem Freitag mehr als 3000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in einer zerrütteten Welt». Erwartet werden auch Dutzende Staats- und Regierungschefs, darunter Luxemburgs Premier Xavier Bettel, Finanzminister Pierre Gramegna. Bettel nimmt zum wiederholten Mal am Forum teil. Er wird unter anderem über Luxemburgs Space-Mining-Programm referieren. Für Finanzminister Gramegna ist es die erste Teilnahme.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatschef Emmanuel Macron werden ebenfalls zugegen sein. Zum Abschluss soll US-Präsident Donald Trump eine Rede halten. UN-Generalsekretär António Guterres wird anders als im Vorjahr diesmal nach Davos reisen. Grund seien «Terminprobleme», sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York. Eigentlich gehört die Reise nach Davos zum Standard-Programm der UN-Chefs. Guterres' Vorgänger Ban Ki Moon war Stammgast beim WEF.

Trump wird seine geplante Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos antreten. Die Delegation des Weißen Hauses werde am Dienstag und damit einen Tag später als geplant starten, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Montag mit. Trump werde später folgen. Die Abreise des Präsidenten war ohnehin erst für Mittwoch (Ortszeit Washington) geplant. Voraussetzung für das Stattfinden der Reise ist allerdings, dass der Regierungsstillstand in den USA bis dahin – wie angekündigt – aufgehoben wird.

Wem hilft die Globalisierung wirklich?

Das WEF, das 1971 von dem aus Ravensburg stammenden Professor Klaus Schwab ins Leben gerufen worden war, hat sich zum Ziel gesetzt, «den Zustand der Welt zu verbessern». Kritiker werfen der Organisation aber vor, mit dem jährlichen Treffen der Finanz- und Wirtschaftselite die sozialen Spannungen in der Welt noch zu verschärfen.

Kritische Stimmen am globalen Wirtschaftswachstum nehmen zu und sind auch in Davos zu hören. Einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zufolge zweifeln mehr internationale Manager, ob die Globalisierung von Nutzen ist. Die Lücke zwischen ökonomischen Erfolgen und gesellschaftlichem Zweck wachse, sagte PwC-Chef Norbert Winkeljohann. Nicht mehr jeder Bürger profitiere, wenn die Wirtschaft wachse. Auf die Stimmung der Wirtschaftslenker drückten zudem Überregulierung sowie Populismus, politische Unsicherheiten und Terrorismus. Die Lage der Weltwirtschaft beurteilten sie jedoch so gut wie noch nie.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) zeigte sich optimistisch und erhöhte seine Wachstumsprognosen für 2018 und 2019 teils deutlich. IWF-Chefin Christine Lagarde warnte allerdings: «Allzu viele Menschen sind immer noch ausgeschlossen von der Erholung.» Besonders in einem Teil der Entwicklungs- und Schwellenländer käme bei den Menschen nichts von der guten weltwirtschaftlichen Entwicklung an.

(L'essentiel/dpa)