Nackte stören Brexit-​​Debatte im Unterhaus

Auf der Suche nach Alternativen zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May steuert das Parlament auf einen weicheren EU-Austritt zu. Chancen auf eine Mehrheit wurden den beiden Alternativvorschlägen für eine engere Anbindung Großbritanniens an die EU eingeräumt.

Für die Abstimmung am Montagabend wählte Parlamentspräsident John Bercow vier Vorschläge aus, die eine engere Bindung an die EU oder ein zweites Referendum vorsehen. Das Ergebnis sollte bis gegen 23.30 Uhr vorliegen. Am Dienstag will das Kabinett gleich zweimal tagen.

Bevor es jedoch zu den Abstimmungen kam, störte rund ein Dutzend halbnackter Demonstranten die Debatte im Unterhaus. Wie englische Medien berichten, leimten sich die Protestanten ans Glas. Auf Twitter bekannte sich die Gruppierung «Extinction Rebellion» zur nackten Demo. Durch die Aktion will man auf die Klimakrise aufmerksam machen.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu— James Heappey MP (@JSHeappey) April 1, 2019

(L'essentiel/fss/sda)