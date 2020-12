Deutschland verlängert Teil-​​Lockdown

Bund und Länder wollen nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängern. Sie wolle sich mit den Ministerpräsidenten am 4. Januar erneut treffen, falls nötig auch früher, sagt Merkel nach fünfstündigen Beratungen mit den 16 Ministerpräsidenten.

Auch in Italien wird davon abgeraten über die Feiertage zur Familie zu fahren. Regionen sollten möglichst nicht verlassen werden.

Nationale Impfkampagne geplant

Außerdem kündigte Speranza an, dass Italien so bald wie möglich eine nationale Impfkampagne starten werde. Der Staat kaufe die Impfstoffe zentral an und werde allen Bürgern eine kostenlose Impfung zur Verfügung stellen. Eine Impfpflicht sei derzeit nicht geplant. Rom habe rund 202 Millionen Impfdosen bei verschiedenen Firmen für das 60-Millionen-Einwohner-Land geordert. Man rechne mit zwei Dosen pro Person – und gehe mit der hohen Orderzahl auf Nummer sicher.

Auch Spanien verbietet vom 23. Dezember bis zum 6. Januar Reisen zwischen den Regionen. Es werde einige Ausnahmen geben, kündigt Gesundheitsminister Salvador Illa an. An den Feiertagen seien Versammlungen von bis zu zehn Personen in einem Haushalt zugelassen, eine Lockerung gegenüber der bisherigen Grenze von sechs Personen.

(L'essentiel)