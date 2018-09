EU will enger mit Afrika zusammenarbeiten

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, Verhandlungen mit Ägypten und anderen nordafrikanischen Ländern aufzunehmen, um die illegale Einwanderung von Migranten nach Europa zu bekämpfen. Das sagte Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz, am Donnerstag am zweiten Tag des EU-Gipfels in Salzburg. Laut Kurz sei Ägypten bereit, seinen Dialog mit den EU-Staaten zu vertiefen. Dies sei «ein weiterer und wichtiger Schritt» im Kampf gegen die illegale Einwanderung nach Europa.

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel (DP), der am informellen Gipfel in Salzburg teilnahm, sagte, dass Europa «jungen Afrikanern helfen sollte, eine Perspektive für ihre Zukunft zu entwickeln. In diesem Sinne sollten Handel und Investitionen mit Afrika an Bedeutung gewinnen». Ihm zufolge müssten wir (Anm.: die Europäer) es tun, um die Ursachen der Migration besser zu verstehen, denn selbst der beste Grenzschutz an den Außengrenzen der EU «kann die Verzweiflung von Millionen junger Afrikaner nicht verhindern». Seit dem Höhepunkt der Migrationskrise im Jahr 2015 haben die EU-Staaten bereits Abkommen mit der Türkei und Libyen geschlossen. Diese trugen zu einem starken Rückgang der Ankünfte auf dem europäischen Kontinent über das Mittelmeer bei.

Im Mittelpunkt des EU-Treffens stand ein weiteres brennendes Thema: der Brexit. Der luxemburgische Premier hat sich den Briten widersetzt, die derzeit über die Bedingungen ihres Austretens verhandeln und versuchen, möglichst viele Vorteile zu behalten. «Cherry-Picking-Praktiken (Anm.: sich das Beste aussuchen) sollten bei den Rechten und Pflichten «im Zusammenhang mit der Teilnahme am EU-Binnenmarkt unbedingt vermieden werden», sagte Bettel. Es ginge nämlich um «die europäische Souveränität, die Marktintegrität und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit».

