Sebastian Kurz gründet neue Firma in Niederösterreich

Altkanzler Sebastian Kurz sammelt zurzeit fleißig Flugmeilen. Kürzlich hat er seinen neuen Job in den USA im Silicon Valley angetreten. Wie «Heute» berichtet, ist der ehemalige österreichische Regierungschef jetzt als Global Strategist bei Thiel Capital tätig. «Das Investment-Unternehmen wird von Peter Thiel (54) geleitet – ein überzeugter Trump-Fan und Tech-Profi, der Kurz schon seit seiner Zeit als Außenminister kennt», schreibt die Zeitung. Darüber hinaus soll der 35-Jährige wiederholt auf Flughäfen in der Schweiz und in Deutschland gesehen worden sein, wo er sich sein neues Leben nach der Politik aufbauen soll. Kurz beabsichtige, in Europa das eine oder andere Aufsichtsratsmandat anzunehmen.

Firma «SK-Management GmbH» gegründet

Laut «Heute» soll Sebastian Kurz auch ein eigenes Unternehmen gegründet haben – die «SK Management GmbH». Sebastian Kurz ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter des Unternehmens und brachte laut der Zeitung 35.000 Euro Kapital ins Unternehmen. «Es ist ihm wichtig, auch weiterhin Steuern in Österreich zu zahlen», so ein Vertrauter des Altkanzlers gegenüber «Heute». Er benötige die «SK Management GmbH», um künftige wirtschaftliche Tätigkeiten zu verwalten, etwa wenn er selbst in Start-ups investiere oder bezahlte Vorträge halte.

Kurz wurde Vater eines Sohnes

Der Geschäftszweig seiner GmbH: «Halten von Beteiligungen, Beteiligungsverwaltung, Erbringung von Managementdienstleistungen, Unternehmensberatung». Kurz' Firma hat ihren Sitz in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Horn, wo seine Großeltern leben.

Sebastian Kurz trat im Zuge der Chat-Affäre am 2. Dezember 2021 nach zehnjähriger Regierungstätigkeit von allen politischen Ämtern zurück. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er Co-Vorsitzender von Tony Blair im Europäischen Rat gegen Antisemitismus wird. Am 27. November wurde er zudem erstmals Vater eines Sohnes namens Konstantin. Das Kind soll auch entscheidenden Anteil daran gehabt haben, dass er sich Ende des vergangenen Jahres aus der Spitzenpolitik zurückzog.

(L'essentiel/heute.at/lea)