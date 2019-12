So sieht der «Green Deal» für die Zukunft der EU aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist eines der ambitioniertesten Projekte der EU, das einen Wandel in der gesamten Wirtschaft – von der Industrie bis zur Landwirtschaft – vorsieht. Das Ziel sind mehr Nachhaltigkeit etwa durch erneuerbare Energien und verbesserten Umweltschutz und weniger Emissionen.

Und so soll der Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aussehen:

Netto null Emissionen bis 2050

Bis 2050 sollen nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden als die Böden und Wälder speichern können.

Kreislaufwirtschaft

Bisher ist unsere Wirtschaft relativ linear: Ein Produkt wird aus Rohstoffen gefertigt und danach weggeworfen. In Zukunft soll so gut wie alles wiederverwertet, erneuert oder in anderer Form weiterverwendet werden («Upcycling»).

Leistbare und zuverlässige erneuerbare Energien

Weg von Kohle, Öl und Gas hin zu Wind, Wasser und Sonne. Doch diese Art der Energieversorgung muss nicht nur bezahlbar werden sondern auch zuverlässig – auch dann, wenn einmal die Sonne länger nicht scheint.

Nachhaltiges Transportwesen

Elektromobilität soll Verbrennungsmotoren im Transportsektor ersetzen. Bis dies vollständig geschehen ist soll es Übergangslösungen geben, etwa durch die Bindung von CO2.

Landwirtschaft und Umweltschutz

Die Landwirtschaft soll insgesamt grüner werden, der Einsatz von Pestiziden und Düngern soll drastisch reduziert werden. Es soll neue Standards für saubere Luft und sauberes Wasser geben, Wälder sollen aufgeforstet und erhalten werden.

Soziale Gerechtigkeit bei Finanzierung

Um zu verhindern, dass Bürger aufgrund der neuen Maßnahmen finanziell auf der Strecke bleiben, soll es «gerechte Übergangsmechanismen» geben. Vielen Menschen sind auf das Auto angewiesen, der ÖPNV ist für sie keine Alternative bzw. in ihren Gegenden nicht (ausreichend) ausgebaut.

Finanzhilfe

Eine Billion Euro soll für grüne Investitionen bereit gestellt werden um Staaten und Unternehmen bei der Umstellung zu helfen.

Importzölle für klimaschädliche Produkte

Damit die EU-Wirtschaft aufgrund dieser selbst auferlegten Regeln keinen Wettbewerbsnachteil erleidet, werden Importzölle auf klimaschädliche Produkte aus Nicht-EU-Staaten erhoben.

Die Umsetzung dieser Pläne wird kein leichtes Unterfangen. Umweltschützer und Grüne wollen schnellere und drastischere Maßnahmen, Konservative Kräfte und Unternehmen hingegen wollen langsamere und sanftere Veränderungen.

(L'essentiel)