Kopf von «Charlie Hebdo»-​​Attentat verhaftet

Ein mutmaßlicher Jihadist aus Frankreich, der Verbindungen zu den Attentätern von «Charlie Hebdo» gehabt haben soll, ist französischen Medienberichten zufolge in Dschibuti festgenommen worden. Der Verdächtige, Peter Chérif, sei in dem nordostafrikanischen Land in Gewahrsam genommen worden.

Dies berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien am Donnerstagabend unter Berufung auf nicht namentlich Quellen. Seit Jahren war Chérif auf der Flucht. Er soll nach Frankreich ausgeliefert werden.

ALERTE - Le terroriste français Peter Chérif, commanditaire présumé de l'attentat de Charlie Hebdo et proche des frères Kouachi a été arrêté à Djibouti par la police française. Il est en cours d'extradition vers la France (Marianne). pic.twitter.com/kt1ihZBPlZ— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 20. Dezember 2018

Der 36-Jährige habe mit den Brüdern Kouachi-Brüdern regelmäßigen Kontakt gehabt. Die Islamisten hatten im Januar 2015 die Redaktion des Pariser Satiremagazins «Charlie Hebdo» überfallen, dabei waren zwölf Menschen aus dem Leben gerissen worden. Die Attentäter waren nach dem Anschlag getötet worden.

Peter Chérif gilt als einer der Drahtzieher der Anschläge auf «Charlie Hebdo». Auch bei einigen weiteren Terror-Anschlägen soll der Verhaftete die Hand im Spiel gehabt haben.

(L'essentiel/bee/sda)