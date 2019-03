Dieses Video ist ein Sinnbild für den Brexit

Am Donnerstag stimmen die EU-Staats- und Regierungschefs darüber ab, ob sie den Briten einen Aufschub ihres Ausstiegs gewähren. Es ist eine weitere Etappe auf dem scheinbar endlosen Weg der Briten zum EU-Ausstieg. Premierministerin Theresa May hatte am Mittwoch den Antrag gestellt, dass das Austrittsdatum auf Ende Juni verschoben wird. Ursprünglich war der 29. März vereinbart.

Inmitten der zähen Verhandlungen innerhalb des britischen Parlaments sorgt nun ein scheinbar zusammenhangloses Video für Erheiterung. Es zeigt zwei Chinesen, die jeweils eine Straße überschreiten wollen, in deren Mitte eine Verkehrshürde steht. Internetnutzer wollen in den unterschiedlichen Bewältigungsstrategien ein Sinnbild für den Brexit erkannt haben: Einmal so, wie ihn sich die Briten bei der Abstimmung vorgestellt hatten. Und einmal so, wie er sich nun tatsächlich abspielt.

(L'essentiel/mat)