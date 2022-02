«Jedem eine Waffe, der sein Land verteidigen will»

Der ukrainische Präsident Selenski hat am Donnerstagmorgen vor der Presse gesprochen. «Dieser Morgen ist ein historischer Morgen», so der Präsident. Die Ukraine werde die diplomatischen Beziehungen zu Russland per sofort einstellen. «Wir haben das Recht, auf unserem Boden zu leben. Russland hat uns angegriffen, wie das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg Länder angegriffen hat. Russland steht auf der Seite des Bösen», sagte der ehemalige Schauspieler.

Die Ukraine sei bestrebt, ihren Kampfgeist zu stärken. «Es ist wichtig, wie unsere Streitkräfte aufgestellt sind», so Selenski. «Unterstützen Sie diese, wo Sie können. Es finden heftige Kämpfe statt - wir werden angegriffen aus Norden, Osten und Süden», mahnte Selenski. «Wir haben Todesfälle erlitten und alle Streitkräfte sind im Einsatz. Wir werden jedem eine Waffe in die Hand geben, der bereit ist, die Ukraine zu verteidigen. Alle Erfahrenen sind dazu aufgerufen, uns zu unterstützen.»

Als weitere Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenski am Donnerstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Die Ukraine betreibt bislang neben der Botschaft in Moskau vier Konsulate in St. Petersburg, Rostow am Don, Jekaterinburg und Nowosibirsk. Außenminister Dmytro Kuleba hatte kürzlich Präsident Selenski den Abbruch der diplomatischen Beziehungen angeraten. Der ständige Vertreter der Ukraine wurde bereits zu Konsultationen nach Kiew zurückgerufen, nachdem Russland Anfang der Woche die ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt hatte. Russland und die Ukraine haben bereits seit Jahren keine Botschafter mehr im Nachbarland.

(L'essentiel/DPA/bho)