Russland zieht Truppen an der Ukraine ab

Die russische Armee hat nach offiziellen Angaben aus Moskau am Freitag mit dem Abzug von Truppen von der ukrainischen Grenze begonnen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Land die 25.000 Truppen, die auf der Halbinsel Krim und an der Grenze zur Ukraine stationiert sind, abziehen möchte.

Militärische Einheiten marschierten derzeit zu Bahnverladestationen und Flugplätzen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Morgen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stationiert und damit Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in der Region ausgelöst.



(L'essentiel/AFP/pme)