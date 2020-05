In Stockholm sind weniger als 10 Prozent immun

Schweden geht im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie einen Sonderweg: Es hofft, dass immer mehr Menschen nach einer Infektion Antikörper entwickeln und sich so im Volk eine Immunität einstellt. Gleichzeitig steht das Land wegen seiner moderaten Schutzmaßnahmen und den vergleichsweise hohen Zahl an Todesfällen international im Fokus.

Jetzt hat die schwedische Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten die Ergebnisse einer ersten Testserie auf Antikörper präsentiert. Sie zeigen, dass im am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Stockholm lediglich 7,3 Prozent der Bewohner Antikörper entwickelt haben. In anderen Teilen des Landes lagen die Zahlen für die Antikörper-Träger noch niedriger, wie Dagens Nyheter und der Sender SVT berichten.

Eigentlich sollte ein Viertel infiziert sein

Diese Zahlen liegen unter den früheren Berechnungen der Gesundheitsbehörde und des Chefepidemiologen Anders Tegnell. Sie hatten damit gerechnet, dass Anfang Mai bereits rund ein Viertel der Einwohner Stockholms infiziert sind oder schon waren.

Grundsätzlich ist unklar, wie viele Menschen gegen das Virus immun sein müssen, um seine Ausbreitung zu stoppen. Bisher wird davon ausgegangen, dass dafür mindestens 60 Prozent der Bevölkerung immun sein müssten. Die neue Studie zeigt nicht nur, dass Stockholm davon noch weit entfernt ist. Die niedrigen Zahlen entsprechen zudem jenen aus anderen Ländern, beispielsweise aus Spanien mit nur 5 Prozent.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stammen die Ergebnisse von rund 1200 Proben, die vor drei Wochen entnommen worden waren.

Abstand zwischen Ansteckung und Antikörper-Bildung

Chefepidemiologe Tegnell erklärt den Unterschied zwischen diesen ersten Resultaten und seinen Berechnungen mit dem Abstand zwischen dem Zeitpunkt einer Infektion und dem Moment, in dem der Mensch Antikörper ausbildet. Zum Beispiel geht man derzeit davon aus, dass es bei Todesfällen im Schnitt 23 Tage vorher zur Infektion gekommen war.

Zudem dauert es einige Wochen, bis der Körper ausreichend Antikörper entwickelt, dass sie nachweisbar sind. Daher sagte das schwedische Gesundheitsamt: «Die Zahlen spiegeln den Zustand der Epidemie Anfang April wider, da es einige Wochen dauert, bis das körpereigene Immunsystem Antikörper entwickelt.»

«Wir liegen irgendwo bei 20 Prozent plus»

Die Zahlen seien aber«nicht weit von denen des Modells entfernt», so Tegnell. «Es waren 7 Prozent um Woche 15, das ist also ziemlich lange her. Diese Leute waren in Woche 18 immun, das heißt, sie wurden irgendwann in Woche 14 oder 15 krank.» Man liege damit zwar etwas niedriger als erwartet, aber: «Es sind jetzt keine 7 Prozent. Wir liegen irgendwo bei 20 Prozent plus in Stockholm.»

Es ist allerdings unklar, wie hoch die Immunität nach einer Infektion mit dem Virus überhaupt ist. Mehrere Studien haben laut WHO gezeigt, dass infizierte Menschen zwar einige Antikörper ausbilden, die «ein gewisses Maß an Schutz» gegen eine erneute Ansteckung bieten würden. Es gibt jedoch noch keine Beweise dafür, ob oder wie lange Menschen vollständig immun sind.

Antikörper vor allem bei 20- bis 64-Jährigen

«Wann wir ein Niveau erreichen, das die Ausbreitung von Infektionen erheblich verringert, wissen wir immer noch nicht wirklich, und deshalb haben wir die Herdenimmunität nie zum Ziel erklärt», sagt der Epidemiologe dazu. Das Ziel sei vielmehr, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung von Infektionen so gering wie möglich zu halten. So würde das Gesundheitssystem entlastet, und es könnten eventuell einige Restriktionen gelockert werden. «Damit die Krankheit verschwindet, müssen Immunität und Impfungen kombiniert werden», so Tegnell.

Die Studie zeigte auch, welche Bevölkerungsgruppe am stärksten vom Virus betroffen ist: So hatten sich Antikörper vor allem bei Menschen zwischen 20 und 64 Jahren gebildet (6,7 Prozent). Am wenigsten Antikörper hatten die über 65-Jährigen (2,7 Prozent) – wohl, weil sie sich an die Empfehlungen der Behörden gehalten hatten und auf Distanz gegangen waren.

Junge Menschen bis 19 Jahre hatten 4,7 Prozent Antikörper entwickelt. Damit sieht sich Tegnell in der Annahme bestätigt, dass es in dieser Altersgruppe keine große Verbreitung des Virus gibt.

(L'essentiel/Ann Guenter)