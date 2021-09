Salvini rechnet mit Aussage von Richard Gere

Der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini, der wegen seines Umgangs mit Flüchtenden vor Gericht steht, rechnet in dem Verfahren mit einer Zeugenaussage von Hollywoodstar Richard Gere. «Richard Gere wird im Open-Arms-Prozess am 23. Oktober in Palermo gegen mich aussagen», wurde Salvini am Sonntag von der italienischen Nachrichtenagentur «Ansa» zitiert.

Dabei machte sich der Chef der rechtsradikalen Lega-Partei über den Hollywoodstar lustig: «Ich kenne ihn als Schauspieler, aber ich verstehe nicht, welche Lektion er mir erteilen will», sagte Salvini. «Wenn jemand aus dem Prozess ein Schauspiel machen möchte und Richard Gere sehen will, dann soll er ins Kino gehen und nicht in den Gerichtssaal.»

Bis zu 15 Jahre Haft

Der Prozess gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch hatte am 15. September im sizilianischen Palermo begonnen und war dann auf den 23. Oktober vertagt worden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem ehemaligen Minister bis zu 15 Jahre Haft.

Salvini hatte im August 2019 dem spanischen Rettungsschiff Open Arms mit 147 Migrantinnen und Migranten an Bord sechs Tage lang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verweigert. Die Flüchtenden konnten das Schiff erst verlassen, nachdem die italienische Staatsanwaltschaft dies angeordnet hatte.

Gere machte auf Notlage aufmerksam

Gere war damals an Bord der Open Arms gekommen und hatte auf die Notlage der Flüchtenden aufmerksam gemacht. Auch damals hatte sich Salvini über den Schauspieler lustig gemacht und erklärt, er hoffe, dass sich Gere einen Sonnenbrand hole und die Flüchtenden auf die spanische Urlaubsinsel Ibiza mitnehme.

(L'essentiel/AFP/roa)