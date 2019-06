Ein 17-​​jähriger GI wollte Luxemburg befreien

VIDEO: Bill Sisk was 17 when he hit the Utah beach in Normandy on June 6, 1944 and 18 when he witnessed the horrors of a Nazi concentration camp. But the former GI does not see himself as a hero pic.twitter.com/hSYnPnRqpu — AFP news agency (@AFP) May 15, 2019

Bill Sisk, der mit 92 Jahren noch immer kraftvoll erscheint mit seinen strahlenden Augen, erzählt seine Geschichte in eher bescheidener Manier. «Wenn Sie einen Helden suchen, muss ich Sie enttäuschen", entfährt es dem Rentner, der in Lynchburg, 300 Kilometer südlich von Washington, lebt. Herbert «Bill» Sisk ging noch an die Lynchburg High School, als er sich 1943 im Alter von nur 16 Jahren für die US-Armee verpflichtete. Sein wahres Alter hatte er damals verschwiegen. Nach neun Wochen Training statt vier Monaten trat er der 90. US-Infanteriedivision bei und machte sich mit 15.000 weiteren Soldaten bereit für eine Atlantiküberquerung.

Kurz nach seiner Ankunft im schottischen Glasgow wurde seine Einheit nach Cardiff, Wales, versetzt, wo er eine Ausbildung zum Funker machte. So bekam er nichts mit über ein mögliches Datum oder den Ort der Landung. «Jeden Tag trainierten wir und kamen zurück. Eines Tages sind wir gegangen und nicht wieder zurückgekommen», sagt er. Bill war erst 17 Jahre alt, als er am 6. Juni 1944 in Utah Beach, Frankreich, ankam.

Bill hat die Fotos bis heute aufbewahrt

Er kam am Nachmittag an, als der Strand gesichert und die Toten bereits beseitigt worden waren. In seinem Rucksack trug er ein riesiges Radio. Drei Tage nach der Landung feierte er seinen achtzehnten Geburtstag. Seine Einheit konzentrierte sich auf Sainte-Mère-Eglise, aber die Soldaten kamen nur langsam voran. Am Mont Castre, dem höchsten Punkt der Region, wurde Sisk an einem Bein verletzt, als er sich seine erste warme Mahlzeit seit Tagen vorbereitete. Er wurde nach England transportiert, wo er knapp der Amputation entkam und vier Monate dort blieb, bevor er in die 90. US-Infanteriedivision unter der Leitung von General George Patton in der Nähe von Paris eintrat.

Seine Einheit wurde in den Osten geschickt, um die Nazis zu verfolgen. Sie befreite Luxemburg im September nach mehr als vier Jahren Besetzung, bevor sie Frankfurt einnahm und sich weiter in Richtung Nordosten aufmachte. Am 4. April 1945 entdeckten die Männer in den Salzbergwerken Merkers Nazi-Gold. Kurz darauf stieß sie auf das Konzentrationslager Flossenbürg. Der junge Bill, schockiert von dem, was er sah, hatte eine Kamera mitgebracht. Seine Fotografien, die er bis heute aufbewahrt hat, zeigen hagere Gesichter hinter Gittern, Massengräber, eine Ofentür, vor der ein Schuh vergessen wurde.

Wir wurden sehr schnell erwachsen»

Das muss schwer zu ertragen sein für einen Soldaten, der noch ein Teenager ist. «Oh, ja... Wir wurden sehr, sehr schnell erwachsen», antwortet der 92-Jährige mit ruhiger Stimme. Als er nach dem Krieg nach Lynchburg zurückkehrte, ging Sisk wieder zur Schule, machte Abitur, studierte Wirtschaftswissenschaften und fand einen Job in einer Kaufhauskette.

Er heiratete, wurde Vater von zwei Kindern und baute das Haus, in dem er noch heute lebt. Auf die Frage, warum er sich wie andere Amerikaner entschied, in so jungen Jahren so weit weg von zu Hause zu gehen und in Ländern zu kämpfen, die er nicht kannte, zuckt er mit den Schultern. «Ich glaube nicht, dass wir uns darüber so große Gedanken gemacht haben», sagt er.

