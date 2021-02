Gericht verbietet IS-​​Braut Rückkehr nach England

Die als «IS-Braut» bekannt gewordene Frau Shamina Begum aus Großbritannien darf vorerst nicht in ihr Heimatland zurück. Eine Rückkehr, um im Vereinigten Königreich für die Wiederherstellung ihrer Staatsbürgerschaft zu kämpfen, werde ihr untersagt, entschied das höchste britische Gericht am Freitag. Es führte laut «BBC» zudem aus: Das Recht auf eine faire Anhörung stehe nicht in jedem Fall über anderen Überlegungen wie zum Beispiel der Sicherheit der Öffentlichkeit.

Shamina Begum war 2015 als Jugendliche nach Syrien gereist, um sich der Terrorgruppe Islamischer Staat anzuschließen. Sie tauchte in einem Flüchtlingslager in Syrien wieder auf und sagte dort Reportern, sie wolle wieder nach Hause. Dies wurde ihr aber durch den damaligen britischen Innenminister Sajid Javid verwehrt, der ihr die Staatsbürgerschaft entzog.

Javid hatte argumentiert, Begum stamme aus Bangladesch und sie könne in ihr Herkunftsland gehen. Dem widersprach sie; neben der britischen habe sie keine andere Staatsbürgerschaft und Javids Entscheidung mache sie staatenlos. Begum befindet sich derzeit laut «BBC» in einem Lager in Nordsyrien, das von bewaffneten Wachen kontrolliert wird.

(L'essentiel/DPA)