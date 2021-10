Europaparlament verklagt EU-​​Kommission

Das Europaparlament verklagt die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof, weil sie eine neue Regelung zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in EU-Staaten bislang nicht angewendet hat. Der juristische Dienst des Parlaments habe die Klage am Freitag auf Ersuchen des Parlamentspräsidenten David Sassoli beim Gerichtshof eingereicht, teilte eine Sprecherin mit. Das Vorgehen ist fast einmalig: Bislang hat das Europaparlament die EU-Kommission erst einmal vor dem EuGH verklagt.

Man erwarte, dass die EU-Kommission konsequent handele und das umsetze, was Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der jüngsten Plenardebatte zum Thema Rechtsstaat gesagt habe, sagte Sassoli. «Den Worten müssen Taten folgen.»

The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.



We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE