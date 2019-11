So rettet die Küstenwache Flüchtlinge aus dem Meer

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Es sind Menschen wie Salvatore, den Seeretter der @guardiacostiera, dessen Handlungen uns ernsthaft glauben lassen, dass Italien immer noch ein großes Land ist, das in der Lage ist, Menschenleben aufzunehmen und zu retten. Ich bin stolz darauf, diese diskreten und stillen Helden zu vertreten», lobte Italiens Ministerin für Verkehr und Infrastruktur, Paola De Micheli, die italienische Küstenwache am Montagnachmittag in einem Tweet.

Dazu teilte sie ein Video, das zeigt, wie die italienische Küstenwache am 23. November unermüdlich Flüchtlinge retten, die zuvor mit einem Schiff gekentert sind und auf dem offenen Mittelmeer treiben.

140 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet

Medienberichte bestätigen, dass die italienische Küstenwache am selben Tag mehr als 140 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet hat, deren Schiff vor der Insel Lampedusa gekentert war. «Die Mannschaften von vier Patrouillenbooten haben 143 Menschen gerettet, die ins Wasser gefallen waren», teilte die Küstenwache mit. Gesucht wurde am Abend noch nach rund 20 weiteren Insassen des Flüchtlingsschiffes, die nach Angaben der Überlebenden noch vermisst wurden.

Das etwa zehn Meter lange Flüchtlingsboot kenterte den Angaben zufolge etwa eine Seemeile (1,8 Kilometer) vor Lampedusa. Die 143 Geretteten konnten im Hafen von Lampedusa an Land gehen. An der Suche nach den vermisst gemeldeten Flüchtlingen beteiligten sich mehrere Schiffe der italienischen Küstenwache sowie zwei Flugzeuge der europäischen Grenz- und Küstenschutzagentur Frontex. Ob es das von De Micheli geteilte Video ebendiese Rettungsaktion zeigt, kann derzeit noch nicht bestätigt werden.

(L'essentiel/rab/sda)