Feuer in Flüchtlingslager – Brandstiftung?

Das Wichtigste in Kürze:

• Im griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sind mehrere Brände ausgebrochen. • Das Lager wurde fast vollständig evakuiert. • Die Brandursache ist noch unklar.

Griechenlands Ministerpräsident

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis berief am Morgen eine Krisensitzung ein, um über Maßnahmen zur Lage in Moria zu entscheiden. Wie sein Büro mitteilte, sollten daran der Kommandeur des griechischen Geheimdiensts und die Leitung des Zivilschutzes teilnehmen. Ein Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, teilte bei Twitter mit, er habe Mitsotakis Hilfe angeboten.

Kinder ohne Aufsicht

Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat schnelle Hilfe für Moria versprochen. Sie sei in Kontakt mit dem griechischen Minister und den lokalen Behörden, schrieb die Schwedin am Mittwoch auf Twitter. Dabei habe sie zugestimmt, den unverzüglichen Transfer und die Unterbringung der verbleibenden 400 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aufs Festland zu finanzieren. «Die Sicherheit und der Schutz aller Menschen in Moria hat Priorität.»

Zudem drückte Johansson ihr Mitgefühl mit den Menschen auf der Insel Lesbos und insbesondere mit den Migranten sowie den Arbeitern in dem Flüchtlingslager Moria aus.

1/2 My thoughts and sympathies are with the people of #Lesbos and in particular the migrants and staff working in #Moria. I am in contact with the Greece Minister and local authorities about the fire.... — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020

Deutscher Politiker fordert Auflösung

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat nach dem Ausbruch mehrerer Brände im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos die Auflösung des Lagers gefordert. «Ich fordere die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen, damit sie dann in Europa ihr Asylverfahren durchlaufen können», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. «Das Feuer im Lager Moria auf Lesbos ist eine Tragödie. Es trifft die Schwächsten.» Das überfüllte Lager sei das «Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik. Sie hat die Menschen vor Ort quasi zu Gefangenen gemacht».

Pistorius betonte: «Meine Gedanken sind bei den Menschen, die in ohnehin auswegloser Situation mit der nächsten Katastrophe konfrontiert sind.» Er forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Mitgliedstaaten dazu auf, alles zu tun, damit den Menschen geholfen werde. Auch verlangte er, noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ein System der Flüchtlingsverteilung umzusetzen, das «endlich klare Antworten auf die seit Jahren bekannten Fragen gibt». Dieses System müsse EU-Staaten, die entgegen der humanitären Grundsätze Europas nicht dazu bereit seien, Menschen aufzunehmen, «drastisch» in Haftung nehmen.

«Bei meinen beiden Besuchen auf Lesbos war die Situation in Moria schon völlig inakzeptabel, nach diesem Brand jetzt vor dem Winter wird es Zeit, diesem unwürdigen, lebensgefährlichen Schauspiel ein Ende zu setzen», sagte Pistorius. «Die EU muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwächsten umgeht.» (dpa)

Krisengipfel in Athen

Der Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist nach Regierungsangaben seit dem frühen Mittwochmorgen weitgehend unter Kontrolle. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis habe für den Vormittag ein Krisentreffen in Athen einberufen, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas dem staatlichen Fernsehsender ERT weiter. Neben dem Migrations- und dem Bürgerschutzminister sollen daran auch der Chef des griechischen Nachrichtendienstes (EYP) und der Generalstabschef teilnehmen. Man vermute organisierte Brandstiftung, so Petsas.

Keine Toten oder Verletzten

Der Sprecher bestätigte außerdem, dass Migranten versucht hätten, die Feuerwehr an den Löscharbeiten zu hindern. Verletzte oder gar Tote gab es Stand Mittwochmorgen nicht, wie griechische Medien übereinstimmend berichteten. Athen hat zusätzliche Bereitschaftspolizisten zur Insel entsandt.

Die Unruhen im Lager hatten bereits am Dienstagabend ihren Lauf genommen, nachdem bekannt geworden war, dass es mittlerweile mindestens 35 Corona-Fälle im Lager gibt. Moria war deshalb abgeriegelt und bis zum 15. September unter Quarantäne gestellt worden.

Moria ist das grösste Flüchtlingslager Griechenlands und Europas. Es ist seit Jahren heillos überfüllt, zuletzt leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten, bei einer Kapazität von 2800 Plätzen. (dpa)

Mehrere Feuer gleichzeitig

Ebenfalls unklar ist, wie das Feuer ausbrechen konnte. In den Sozialen Medien wird kolportiert, dass mehrere Feuer gleichzeitig an verschiedenen Orten zu wüten begannen – was ein Hinweis auf Brandstiftung sein könnte.

Feuerwehr ist vor Ort

Wie der britische «Guardian» berichtet, waren mindestens 25 Feuerwehrleute mit 10 Löschfahrzeugen im Einsatz, unterstützt von der Polizei. Die Lagerinsassen hätten sie bei teilweise bei ihrer Arbeit behindert, so ein Sprecher der Einsatzkräfte. Berichte über Verletzte oder gar Tote gibt es derzeit noch nicht.

Spannungen in Moria

Spannungen habe es in Moria immer gegeben, wegen der Corona-Problematik sei die Situation nun regelrecht explodiert, sagte Mytilinis Bürgermeister Stratos Kytelis dem griechischen Staatssender ERT. Man wisse nicht, wo die Menschen nun untergebracht werden sollten, Tausende seien obdachlos. Auch für die Einheimischen sei die Situation eine enorme Belastung.

Im massiv überfüllten Lager Moria und Umgebung lebten rund 12.500 Menschen bei einer Kapazität von gerade einmal 2800 Plätzen. Dort wurden vergangene Woche die Beschränkungen verschärft, nachdem bei einem Bewohner das Corona-Virus festgestellt worden war. (SDA)

Brandstiftung?

Ob die Brände von Migranten oder Inselbewohnern gelegt wurden, blieb vorerst unklar – die Angaben dazu gingen zunächst auseinander.

Nach Ausbruch des Feuers hätten Lagerbewohner die Feuerwehrleute mit Steinen beworfen und versucht, sie an den Löscharbeiten zu hindern, berichtete der Einsatzleiter im Fernsehen. Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei waren im Einsatz. Videos in sozialen Netzwerken zeigten herumirrende, verängstigte Menschen und auch solche, die «Bye bye, Moria!» sangen. In den frühen Morgenstunden wütete das Feuer weiter, angefacht von Winden mit bis zu 70 Stundenkilometern.

Breaking! #Moria, the refugee hotspot on Lesbos island, is on fire while 1000s of women, men and children are trapped inside due to #Covid lockdown. Hope everyone will get out safe pic.twitter.com/1WAKYjf257 — Eva Cossé (@Eva_Cosse) September 8, 2020

Unruhen wegen Corona

Dem Brand vorangegangen waren Unruhen unter den Migranten, weil das Lager seit voriger Woche nach einem ersten Corona-Fall unter Quarantäne gestellt worden war. Am Dienstag wurde dann bekannt, dass die Zahl der Infizierten bei 35 liege. Manche Migranten hätten daraufhin das Lager verlassen wollen, um sich nicht mit dem Virus anzustecken, berichtete die halbstaatliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA. Einige Infizierte und ihre Kontaktpersonen, die isoliert werden sollten, hätten sich hingegen geweigert, das Lager zu verlassen und in Isolation gebracht zu werden. (SDA)

Une grande partie du camp de #Moria (île grecque de Lesbos) est en feu. Un ami du camp vient d’envoyer cette vidéo en direct. Plus de 12 000 réfugiés vulnérables ont dans la jangle et ont peur de la situation actuelle (plusieurs cas du coronavirus + ce grand feu). pic.twitter.com/DElnUN96YV — Mortaza (@MortazaBehboudi) September 8, 2020

Feuer ausgebrochen

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht zum Mittwoch fast vollständig in Flammen. In den frühen Morgenstunden wütete das Feuer weiter, angefacht von Winden mit bis zu 70 Stundenkilometern. Schon in der Nacht begannen die Behörden laut griechischen Medienberichten mit der Evakuierung des Lagers, nachdem Wohncontainer Feuer gefangen hatten. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Informationen. (SDA)

