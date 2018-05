Hier rennen die Menschen in Paris um ihr Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann hatte am Samstagabend wahllos Passanten in der Nähe der Pariser Oper angegriffen und dabei einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Darunter war auch ein Mann aus Luxemburg. Der 34-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Polizei erschoss den Täter.

Aus sicherer Entfernung hat ein Augenzeuge die Szenen kurz nach der Messerattacke in Paris gefilmt.

Jetzt ist die Identität des Angreifers von Paris laut französischen Medien bekannt. Es handelt sich um den 20 Jahre alten Khamzat Azinov. Franceinfo hat ein Bild von ihm verbreitet. Ein weiteres Bild zeigt offenbar denselben Mann, der nach der Tat leblos am Boden liegt.

Naturalisé français en 2010, fiché S depuis 2016... ce que l'on sait sur Khamzat Azimov, l'auteur de l'attentat perpétré dans le centre de Paris samedi soir https://t.co/jI3fJKKFp0 pic.twitter.com/cXzqgREmNB — franceinfo plus (@franceinfoplus) 13. Mai 2018

Gemäß Ermittlerkreisen hatte der junge Mann einen französischen Pass, soll aber in der russischen Teilrepublik Tschetschenien geboren worden sein. Seine Eltern aus dem Raum Paris werden derzeit von den Ermittlern verhört.

Gefährder ohne registrierte Vorstrafen

Offiziell bestätigt ist die Identität des Täters bisher nicht. Wie die BBC berichtet, hatte der Angreifer zum Tatzeitpunkt keine Ausweispapiere bei sich. Der Täter soll braune Haare und Bart getragen haben und mit einer schwarzen Trainingshose bekleidet gewesen sein. Dem «jihadistischen Stereotypen» habe er aber nicht entsprochen, wie ein Augenzeuge schildert.

Laut Informationen aus Justizkreisen soll Khamzat Azinov keine registrierten Vorstrafen gehabt haben. Aufgrund von Kontakten zu syrischen Dschihadisten war er vom französischen Geheimdienst aber als potenzieller Terror-Gefährder gelistet.

Angreifer rief: «Ich werde euch töten!»

Laut Medienberichten soll Azinov Anfang der 2000er Jahre als politischer Flüchtling nach Frankreich gekommen sein und 2010 die Staatsbürgerschaft erlangt haben. Als Jugendlicher habe er sich zunehmend für den radikalen Islam begeistert.

Wie Polizeisprecher Rocco Contento mitteilte, wurde Azinov von Polizisten erschossen, nachdem er auf sie zugestürmt war. Contento: «Er schrie: ‹Ich werde euch töten! Ich werde euch töten!›» Augenzeugen zufolge sollen Polizisten zuvor versucht haben, ihn mit einem Elektroschockgerät außer Gefecht zu setzen.

(L'essentiel/jdr/afp)