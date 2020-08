Ungarn schließt ab 1. September die Grenzen

Lediglich wer ungarischer Staatsbürger ist, sich 14 Tage in Quarantäne begibt und schließlich zwei negative Covid-19-Tests vorweisen kann, darf über die Grenze.

Die Regierung Ungarns hat sich aufgrund steigender Infektionszahlen zu diesem Schritt entschieden und gab die Maßnahme am Freitagnachmittag in Budapest bekannt. Ausländer müssen an der Grenze einen triftigen Grund angeben. Regierungssprecher Gergely Gulyas sagt, die meisten Infektionen seien auf eine Ansteckung im Ausland zurückzuführen.

In Ungarn gilt derzeit eine Maskenpflicht innerhalb geschlossener Räume, Ausnahmen gelten für die Gastronomie. In den letzten 24 Stunden gab es 132 Neuinfektionen.

(L'essentiel/leo/woz)