EU schließt mit Biontech Impfstoff-​​Liefervertrag ab

Den Menschen in Europa soll der vielversprechende Corona-Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer schnell nach einer Zulassung zur Verfügung stehen. «Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sind abgeschlossen», bestätigten Kommissionskreise am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. «Der Vertrag ist in trockenen Tüchern.» Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Nach Vertragsabschluss in der EU haben alle 27 Länder gleichzeitig Zugriff auf erste Lieferungen. Sie sollen nach Bevölkerungsstärke verteilt werden. Laut einem Spiegel-Bericht sollen insgesamt zunächst 200 Millionen Impfdosen von Biontech an die EU-Staaten geliefert werden.

US-Konzern Pfizer muss europäischem Haftungsrecht folgen

Die Unternehmen hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Eine Zulassung zunächst in den USA soll frühestens kommende Woche beantragt werden. Der deutsche Europapolitiker Manfred Weber (CSU) erklärte, dass es am Schluss der Verhandlungen noch Diskussion darüber gegeben habe, dass Pfizer auch das Haftungsrecht Europas zu respektieren habe. Als Europa habe mit einer Stimme gesprochen und so gegenüber dem US-Konzern Pfizer stärker auftreten können, als wenn jeder EU-Statt für sich verhandelt hätte.

Die EU-Kommission verhandelt seit Monaten mit Biontech und Pfizer. Nach Vorgesprächen hatte die Behörde schon im September erklärt, sie wolle bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen der Hersteller beziehen. Ein Rahmenvertrag war aber noch nicht zustande gekommen – anders als bei drei anderen Impfstoffherstellern: Sanofi, Astrazeneca und Johnson & Johnson.

(L'essentiel/dpa)