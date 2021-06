Italien kauft Benetton-​​Clan Autobahnen ab

Italien macht einen großen Schritt in Richtung Rückverstaatlichung seiner Autobahnen. Der Verwaltungsrat der Firma Atlantia SpA, der vom milliardenschweren Benetton-Clan kontrolliert wird, hat am Donnerstag entschieden, seine Anteile an der privaten italienischen Autobahn (Autostrade per l’Italia) abzustoßen. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

Die Benneton-Familie hält insgesamt 88 Prozent von Autostrade per l’Italia. Sie gehen über an einen staatlichen Kreditgeber. Medienberichten zufolge hat der Vorstand von Atlantia SpA dem Verkauf mit 87 Prozent zugestimmt. Benetton war seit 1999 Mehrheitsaktionär der italienischen Autobahnen, als diese privatisiert wurden.

Autostrade per l’Italia und mit ihr auch die Familie Benetton waren 2018 massiv in die Kritik geraten, als in Genua die Morandi-Brücke zusammenstürzte. Das Unglück, das 43 Menschen das Leben kostete, löste in Italien eine riesige Debatte um die Sicherheit italienischer Autobahnen aus. Nachuntersuchungen zeigten, dass die Autobahnbetreiber spätestens seit 2019 wussten, dass die Brücke einsturzgefährdet war.

(L'essentiel/Reto Heimann)