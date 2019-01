Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat mit dem Nein des Parlaments zum Brexit-Deal eine krachende Niederlage erlitten. Die EU erwartet von ihr jetzt einen schnellen Plan B. Ausgewählte Zitate zur Abstimmung am Dienstagabend:

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel «bedauert das Ergebnis der Abstimmung», wie er in einem Tweet feststellte. «Jetzt brauchen wir einen klaren Plan, wie wir vorgehen sollen (....) Wir müssen unsere Vorbereitungen mit voller Kraft vorantreiben, um den Schaden im Falle eines No-Deals zu begrenzen».

I deeply regret the outcome of the vote as I regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to proceed.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam