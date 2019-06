Merkel schreibt heiklen Brief an Juncker

Laut Medienberichten hat Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel einen brisanten Brief an EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker geschrieben. So berichtet unter anderem focus.de, dass es in dem Schreiben um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten gehe.

Merkel fordere in dem Brief die Regierungschefs von Spanien, Tschechien, Lettland, den Niederlanden, Schweden, Portugal sowie die EU-Kommission dazu auf, das Freihandelsabkommen bald zu unterschreiben. Das umstrittene Abkommen könnte verschiedene Probleme beinhalten, so könnten europäische Rindfleischzüchter durch vermehrten Warenfluss aus Südamerika in Bedrängnis geraten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe hingegen zuletzt dazu aufgefordert, gerade den landwirtschaftlichen Aspekt bei Verhandlungen außen vor zu lassen, so schreibt focus.de. Zudem forderte Macron, die EU solle kein Abkommen mit Ländern eingehen, die das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten. Zu diesen Ländern gehört auch Brasilien, einer der Mercosur-Staaten. Mit dem Schreiben gehe Angela Merkel auf Konfrontationskurs mit Macron.

(L'essentiel)