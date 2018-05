Darum herrscht in Italiens Regierung Chaos

Fast drei Monate nach der Parlamentswahl ist der Versuch der Anti-Establishment-Parteien, eine Regierung zu bilden, am Sonntag überraschend gescheitert. Ihr gemeinsamer Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, gab nach nur vier Tagen den Regierungsauftrag an Präsident Sergio Mattarella zurück.

Eine Neuwahl in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone scheint damit kaum mehr abwendbar.

Was ist passiert?

Grund für das Scheitern der Allianz war vor allem der Streit der Bündnispartner mit Staatschef Mattarella über die geplante Ernennung des ausgewiesenen Euro- und Deutschland-Kritikers Paolo Savona zum Finanzminister.

In Italien muss der Präsident das Kabinett erst formell absegnen, bevor es sich im Parlament zur Wahl stellt und die Regierungsgeschäfte aufnehmen darf. Mattarella sagte, er könne keinen Kandidaten akzeptieren, der einen Euro-Ausstieg Italiens ins Spiel bringe.

Wie geht es jetzt weiter?

Präsident Sergio Mattarella beauftragte am Montag den Wirtschaftsexperten und Pro-Europäer Carlo Cottarelli zwar mit der Bildung einer Übergangsregierung. Dieser kündigte aber umgehend vorgezogene Wahlen für Herbst, spätestens Anfang 2019 an.

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega kündigten ihre Opposition gegen eine «Technokratenregierung» an. Auch hatten die Sterne mit einem Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella gedroht, der mit seinem Veto die Bildung einer Euro-skeptischen Regierung verhindert hatte.

Wer ist der Neue und was hat er zu tun?

Carlo Cottarelli ist ein angesehener Wirtschaftsexperte und die letzte Hoffnung von Italiens Präsident Sergio Mattarella. Nach den gescheiterten Versuchen, eine politische Regierung auf die Beine zu bringen, soll der 64-Jährige das Ruder einer Übergangsregierung mit begrenzten Aufgaben übernehmen, unter anderem zur Verabschiedung des Etats 2019 und eines neuen Wahlgesetzes.

Kann er das?

Zumindest scheut Cottarelli keine Herausforderungen. Von 2008 bis 2013 bekleidete er den Posten des Direktors des Büros für Steuerangelegenheiten des IWF, war anschließend Sparkommissar der Regierung – eine heikler Posten im von Bürokratie geplagten Italien. Sein ehrgeiziger und schmerzhafter Sparplan für das Land brachte ihm den Übernamen «Herr Schere» ein.

Wie kommen Neuwahlen zustande?

Den Termin für Neuwahlen machte Cottarelli vom Parlament abhängig, in dem die Fünf-Sterne-Bewegung und Lega die Mehrheit haben, die sich auf eine Regierungskoalition geeinigt hatten. «Ich werde mich dem Parlament mit einem Programm vorstellen, das, wenn ich das Vertrauen ausgesprochen bekomme, die Abstimmung über den Haushalt 2019 einschließen wird», sagte Cottarelli. Anschließend werde das Parlament aufgelöst – «mit Wahlen Anfang 2019».

Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Cottarelli die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringt. In diesem Fall werde es «nach dem Monat August» Wahlen geben, sagte er. Die Regierung werde dann sofort zurücktreten und nur noch geschäftsführend tätig sein.

Chance oder Scheitern: Was bedeutet das für Italiens Populisten?

Lega-Chef Matteo Salvini kündigte an, er werde im Parlament die Debatte über eine Wahlrechtsreform anstoßen, die bei der nächsten Wahl eine klare Mehrheit ermöglichen soll. Seit der Parlamentswahl am 4. März hat die Lega noch an Zustimmung zugelegt: Bei der Wahl erhielt sie 17 Prozent, inzwischen kommt sie in Umfragen auf 22 Prozent. Bei den anderen Parteien blieb die Zustimmung stabil.

Um die nächste Wahl zu gewinnen, müsste die sie allerdings erneut ein Rechtsbündnis eingehen. Ob dies die aktuelle Krise übersteht, ist fraglich: Salvinis Bündnispartner, Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, hatte sich am Sonntagabend hinter Mattarella gestellt. «Wenn Berlusconi Cottarelli das Vertrauen ausspricht, ist die Allianz zerbrochen», warnte Salvini bereits.

