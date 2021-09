Portugals Ex-​​Präsident mit 81 Jahren gestorben

Der frühere portugiesische Präsident Jorge Sampaio ist mit 81 Jahren gestorben. Sampaio, der zwei Amtszeiten lang das Amt innehatte, gehörte zu den prominentesten politischen Vertretern seiner Generation. Seinen Tod gab der gegenwärtige Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Freitag bekannt. Eine Ursache nannte er nicht. Sampaio hatte jedoch seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und befand sich während der vergangenen zwei Wochen im Krankenhaus. Sampaio sei ein Kämpfer gewesen, und die Banner seines Kampfes seien «Freiheit und Gleichheit» gewesen, sagte Rebelo de Sousa in einer Fernsehansprache.

Als «rothaariger Hurrikan» habe sich Sampaio in den 1960er-Jahren als junger Anwalt der Diktatur entgegengestellt. In den sechs Jahrzehnten seines politischen Wirkens als Mitte-links-Sozialist, sowie später als Diplomat der Vereinten Nationen, erwarb sich Sampaio Respekt für seine maßvolle und bodenständige Art. Einst sagte er, er habe immer Dirigent werden wollen.

Daheim unvergessen ist, wie Sampaio auf kontroverse Art 2004 eine Mitte-rechts-Regierung stürzte, als er Staatschef war. Damals verließ der sozialdemokratische Parteichef José Manuel Barroso den Posten als Ministerpräsident und wurde Präsident der EU-Kommission. Die Krise beendete Sampaio schließlich mit der Ausrufung vorgezogener Neuwahlen. Bei den Wahlen gelang den Mitte-links-Sozialisten, deren Parteichef Sampaio einst gewesen war, ein Erdrutschsieg.

Als Student gegen Diktatur gekämpft

Seine politische Karriere begann, als er in den 1950er-Jahren Jura in Lissabon studierte und sich in Studentenbewegungen gegen die Diktatur unter António Salazar engagierte. Nach seinem Abschluss verteidigte er Gefangene, die vor speziellen Gerichten angeklagt waren, die sich ausschließlich mit politischen Fällen befassten.

Als Kind verbrachte er längere Zeit in den USA und in England. Er war später Abgeordneter im portugiesischen Parlament und bewarb sich 1989 erfolgreich um das Bürgermeisteramt in Lissabon. Damals wurde er Parteichef der Sozialisten. Zwei Amtszeiten als Bürgermeister der portugiesischen Hauptstadt boten ihm eine Bühne für seine Wahl zum Präsidenten 1996. 2001 wurde er wiedergewählt. Es folgte eine Karriere als UN-Diplomat. Sampaio hinterlässt seine Frau, eine Tochter und einen Sohn.

(L'essentiel/AFP/trx)