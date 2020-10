Mann nahe Paris auf offener Straße enthauptet

Un enseignant a été retrouvé tué et atrocement mutilé près d'un collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). ➡ Un suspect a été abattu par les forces de l'ordre > https://t.co/nCLoqZ6feG pic.twitter.com/GI7wKkz69L — Le Parisien (@le_Parisien) October 16, 2020

Ein Mann ist Berichten zufolge in der Nähe von Paris auf offener Straße enthauptet worden. Der Vorfall soll sich in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris am späten Freitagnachmittag ereignet haben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten.

Der mutmaßliche Angreifer soll in der nahe gelegenen Stadt Éragny-sur-Oise von der Polizei verletzt worden sein, so die Agentur weiter. Andere Medien berichten, die Polizei habe den mutmaßlichen Verdächtigen sogar getötet. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Die Anti-Terror-Fahnder der französischen Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

(L'essentiel/DPA)