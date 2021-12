Im britischen Parlament wird gekokst und gekifft

Wenn es nach Sir Lindsay Hoyle geht, drehen im Parlament in London bald Drogenspürhunde ihre Runden. Mit dieser Maßnahme will der Sprecher des Unterhauses gegen den grassierenden Drogenkonsum in den britischen Regierungsgebäuden vorgehen.

Bei einer Untersuchung von zwölf Toilettenbereichen wurden in allen außer einem Spuren von Kokain nachgewiesen, wie «BBC» berichtet. Extra brisant: In einigen der Sanitärbereichen, in denen Kokain gefunden wurde, haben nur Personen mit einem Parlamentspaß Zutritt.

Kiffen und Kokain

Auch das Kiffen scheint bei den britischen Parlamentsmitgliedern beliebt zu sein: Vor kurzem wurden zwei Dealer verhaftet, außerdem berichteten Personen, auf dem Parlamentsgelände immer wieder Cannabis gerochen zu haben. Diesem grassierenden Konsum sagt Hoyle nun den Kampf an: «Während das Parlament alle Personen, die mit Drogenmissbrauch zu kämpfen haben, unterstützt, müssen Gesetzesbrecher mit ernstzunehmenden Strafen rechnen», so der Parlamentspräsident zu «Sky News».

Vom Dealer zum Parlament-Angestellten

Ein ehemaliges Parlamentsmitglied soll seinen Dealer sogar als Mitarbeiter aufgeführt haben. Dadurch sei der Dealer für die Drogen, mit denen er den Politiker belieferte, direkt vom Parlament bezahlt worden. Eben jenes Parlamentsmitglied soll sich aber auch nicht gescheut haben, sich die Hände selber schmutzig zu machen: Wie «Sky News» schreibt, habe der Parlamentarier die Drogen selbst weiterverkauft. Eine Assistentin wurde wegen Kokainkonsums bereits entlassen.

700 Millionen im Kampf gegen Drogen

Die Kampfansage gegen die Drogenkonsumenten unter den höchsten Politikerinnen und Politikern Englands kommt nicht von ungefähr: Mit einer breit angelegten Kampagne und härteren Strafen will die britische Regierung den Kampf gegen Drogen verstärken, dafür sollen 700 Millionen Pfund investiert werden. Nun müssen die Politiker aber zuerst mal vor der eigenen Tür kehren.



(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)