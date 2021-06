Ungarn ist am Dienstag in Luxemburg unter massiven Druck geraten. 13 EU-Mitgliedsstaaten, darunter Luxemburg, äußern «ernste Besorgnis» über das umstrittene LGBTIQ-Gesetz der ungarischen Regierung. Sie fordern die EU-Kommission zum Handeln auf, nachdem Budapest mit dem Gesetz ein Verbot der «Förderung» von Homosexualität erlassen hat. Die Entscheidung bedeute «Änderungen, die LGBTIQ-Menschen diskriminieren und das Recht auf freie Meinungsäußerung unter dem Vorwand des Schutzes von Kindern verletzen», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten. Unterzeichnet haben diese die Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Irland, Spanien, Dänemark, Finnland, Schweden und die drei baltischen Staaten.

«Das Europa der Werte ist kein Menü à la carte», betonte die belgische Außenministerin Sophie Wilmès. Zuvor hatte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) das Gesetz als «unwürdig für Europa» verurteilt. «Wir sind nicht mehr im Mittelalter», sagte er. Irlands Europaminister Thomas Byrne äußerte sich besorgt über einen «sehr gefährlichen Moment für Ungarn und für die Union».

Verfahren vor dem EuGH droht

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich in der vergangenen Woche besorgt über das Gesetz und sagte, die EU-Exekutive prüfe, ob es «gegen EU-Recht verstößt». Die Kommission könnte dann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten und das Land vor dem EU-Gerichtshof verklagen.

Das ungarische Gesetz besagt, dass «Inhalte, die Geschlechtsidentitätsabweichung, Geschlechtsumwandlung und Homosexualität fördern, für unter 18-Jährige nicht zugänglich sein dürfen». Ungarns Außenminister Peter Szijjarto sprach von Fake News und sagte, das Gesetz sei «nicht gegen irgendeine Gemeinschaft in Ungarn gerichtet, sondern nur gegen Pädophile».

Gleichzeitig begrüßte Ungarn die Entscheidung der Uefa. Der europäische Fußballverband hatte die Beleuchtung des Münchner Stadions in den Regenbogenfarben der LGBT-Community für das am Mittwoch angesetzte Spiel Deutschland-Ungarn verboten.

(nc/afp/L'essentiel)