EU-​​Minister fordern gemeinsames Vorgehen

Rufe nach EU-Maßnahmen gegen die rasant steigenden Energiepreise werden lauter. Bei einem Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der 19 Euro-Länder forderte unter anderem die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino ein gemeinsames Vorgehen. «Das ist kein Thema, das wir auf nationaler Ebene angehen können. Wir glauben, dass wir eine europäische koordinierte Antwort brauchen», sagte Calvino vor dem Treffen in Luxemburg. Spanien habe unter anderem vorgeschlagen, eine europäische strategische Energiereserve zu kreieren. Auch der griechische Finanzminister Christos Staikouras forderte «konkrete Maßnahmen auf dem europäischen Level.»

Eurogroup ????????????????

The recovery of the European economy is strong – much stronger compared to the initial projections – setting the prerequisites in order to achieve high and sustainable growth, to create many new good jobs and to enhance social cohesion.#statement pic.twitter.com/oz4p9Y5OE8