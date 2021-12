EU belegt russische Söldnerfirma mit Sanktionen

Die Außenminister der EU-Staaten haben Sanktionen gegen die russische Söldnerfirma Wagner und mit ihr verbundene Unternehmen und Personen beschlossen. Grund für den Schritt sind insbesondere die Aktivitäten von Wagner in Syrien, Libyen und der Ukraine – darunter «Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen und Tötungen», wie aus dem am Montag veröffentlichten EU-Amtsblatt hervorgeht.

"Death is our business & business is going well" - ???????? #Russia's #WagnerGroup & other ☠#mercenaries dare to operate under this motto because we allow them to do so. ????????EU needs to impose the strictest sanctions to show that killing is not a business, it is crime against #humanity! pic.twitter.com/9cPDyhVuIm