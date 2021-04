«Die Schweiz hat keinen Grund, sich zu verzwergen»

Bundespräsident Guy Parmelin wird heute in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen. Es geht um viel: Sie werden das Rahmenabkommen miteinander verhandeln.

Nun schaltet sich der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in die Debatte ein, in dessen Amtszeit die Verhandlungen über den Vertrag geführt wurden. Der Luxemburger warnt in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen davor, die Gespräche über das Abkommen abzubrechen. Verharre die Schweiz in ihrer «Angsthaltung», gebe es keine Einigung, sagt der 67-Jährige im Gespräch: «Die Schweiz hat doch überhaupt keinen Grund, sich zu verzwergen. Sie sollte auf Augenhöhe mit der Europäischen Union verhandeln.» Die Schweiz profitiere von der engen Beziehung und «sie leidet nicht unter der Einwanderung, es gibt keine massiven Probleme».

Juncker fordert darum von der Schweiz ein Entgegenkommen in den umstrittenen Punkten – er selbst habe sich schon stark darum bemüht, einen Kompromiss zu finden. Es sei ein Fehler gewesen, die Verhandlungen nicht längst abzuschließen. «Ich bin ein Schweiz-Enttäuschter, aber ein noch immer die Schweiz liebender Mensch», sagt der christlich-soziale Politiker im «Tages-Anzeiger» weiter. Er räumt indes auch Versäumnisse auf europäischer Seite ein: «Wir haben uns nicht genug mit schweizerischen Befindlichkeiten vertraut gemacht.» Eine Absage erteilt Juncker Schweizer Gedankenspielen, die EU mit finanziellen Zugeständnissen zum Einlenken zu bewegen: «Zu denken, dass man mit Geld diese Probleme lösen kann, ist ein Irrglaube.»

(L'essentiel/chk)