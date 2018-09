Macrons Ratschlag für einen jungen Arbeitslosen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Samstag wieder ein Bad in der Menge genommen. Zum «Tag des Kulturerbes» in Frankreich schüttelte Macron im Garten des Élysée-Palasts zahlreiche Hände und stand für Selfies bereit. Dabei kam Macron auch mit einem jungen Arbeitslosen ins Gespräch – und gab dem Mann einen Ratschlag mit auf den Weg.

«Ich bin 25 Jahre alt, habe zahlreiche CVs und Motivationsschreiben verschickt, aber alles vergeblich. Nirgends nimmt man mich», klagte der junge Mann im Gespräch mit dem Präsidenten. «In welcher Branche wollen Sie arbeiten?», fragt Macron. «Ich bin eigentlich Gärtner», antwortet der junge Mann. Macron gibt ihm daraufhin einen überraschenden Ratschlag: «Wenn Sie bereit sind und motiviert, finden Sie in der Hotellerie, in den Cafés, in der Gastronomie oder im Bauwesen einen Job. Überall, wo ich hinkomme, werden Leute gesucht, an jeder Straßenecke. Hotels, Cafés, Restaurants, wenn ich über die Straße gehe, finde ich Ihnen sofort eine freie Stelle», erklärt der Präsident und zeigt mit der Hand auf die umliegenden Straßen im wohlhabenden Pariser Stadtteil Élysée. «Die brauchen einfach Leute, die bereit sind zu arbeiten. Mit den jeweiligen Anforderungen des Berufs», so Macron.

«Gehen Sie hin!»

«Für mich persönlich ist das kein Problem. Aber wenn ich meinen CSV versende, bekomme ich nie einen Rückruf», antwortet der junge Mann. Der Präsident bleibt bei seinem Tipp für einen Berufswechsel: «Gehen Sie durch die Straßen, gehen Sie nach Montparnasse, zu den Cafés und Restaurants. Ganz ehrlich: Ich bin sicher, dass jeder zweite Betrieb nach Personal sucht. Gehen Sie hin!» «Verstanden, Danke», meint der junge Arbeitslose daraufhin, bevor ihm Macron zum Abschied die Hand reicht.

Laurence Rossignol, Senatorin der Sozialistischen Partei, kritisierte den Präsidenten für seinen gut gemeinten Tipp. «Diese ständige Annahme, dass Arbeitslose nur deshalb keinen Job finden, weil sie keinen suchen!» Laut Rossignol sei es ungeschickt von Macron, eine solche Aussage drei Tage nach der Präsentation eines Aktionsplans gegen Armut zu tätigen.

Ce présupposé permanent a l’encontre des chômeurs, qui ne trouveraient pas d’emploi car ils n’en cherchent pas! Propos malheureux 3 jours après la présentation du #PlanPauvreté https://t.co/qlgTLNnfYY — Laurence Rossignol (@laurossignol) 16. September 2018

Macron hatte am Donnerstag verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut in Frankreich vorgestellt. Der Staatschef versprach unter anderem mehr Unterstützung für Kinder aus armen Familien, etwa bei der Betreuung und beim Essen in der Schule. Damit trat der sozialliberale Staatschef auch dem Vorwurf der Opposition entgegen, ein «Präsident der Reichen» zu sein. Regierungssprecher Benjamin Griveaux bezifferte den schon länger angekündigten Plan in einem Interview der Zeitung 20 Minutes auf acht Milliarden Euro über vier Jahre.

Macrons Umfragewerte waren zuletzt abgerutscht, Meinungsforscher berichten immer wieder von Kritik an der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung. Der Präsident hat seit seinem Amtsantritt im Mai 2017 zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht, mit denen er die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Wirtschaft steigern will.

(dpa/jt/L'essentiel)