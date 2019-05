Die Pariser Polizei hat am Rande einer Gewerkschaftskundgebung zum 1. Mai Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten eingesetzt. Die Auseinandersetzungen spielten sich in der Nähe des Bahnhofs Montparnasse im Süden der Hauptstadt ab, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. In Paris seien am Mittwoch mindestens 165 Menschen vorläufig festgenommen worden. Der «Schwarze Block» hatte sich unter die «Gelbwesten» gemischt.

Innenminister Christophe Castaner hatte angekündigt, dass allein in Paris mehr als 7400 Sicherheitskräfte eingesetzt werden. Es wurde mit 1000 bis 2000 Randalierern gerechnet.

Auf Fernsehbildern waren zahlreiche Anhänger der «Gelbwesten» bei der Kundgebung der Gewerkschaften zu sehen. Die «Gelbwesten» protestieren seit November gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron. Bei den Protesten von Anhängern der «Gelbwesten» war es in den vergangenen Monaten in der Hauptstadt immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Deswegen sind einige Bereiche wie die Prachtstraße Champs-Élysées für Demonstrationen gesperrt.

1er-mai à Paris: une camionnette est prise pour cible par des casseurs pic.twitter.com/sG9cr1aLeh — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2019

1er-mai à Paris: première charge des forces de l'ordre en riposte à des provocations pic.twitter.com/pdCfv1cuIu — BFM Paris (@BFMParis) May 1, 2019

(L'essentiel/dpa)