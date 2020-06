Messerattacke mit drei Toten als «Terror» eingestuft

Bei einem Messerangriff in der britischen Stadt Reading sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht.

«Dies wird gegenwärtig nicht als terroristischer Zwischenfall eingestuft, aber wir bleiben hinsichtlich des Tatmotivs aufgeschlossen», sagte der regionale Polizeichef Ian Hunter am Sonntagmorgen. Am Mittag dann wurde die Tat dann doch als terroristischer Angriff eingestuft, wie britische Medien berichten.

Deeply concerned to hear reports of an incident in Reading.



My thoughts are with everyone involved, including police and emergency responders at the scene.