«Juncker trägt Mitschuld am Austritt der Briten»

Nach der Billigung des Brexit-Pakets in Brüssel hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Mitschuld am Austritt Großbritanniens aus der EU gegeben.

«Einer der schwersten Fehler war es, dass die EU einen Kommissionspräsidenten bestellt hat, dessen Person die Briten ablehnten», sagte der rechtsnationale Politiker am Sonntag am Rande des Sondergipfels der verbleibenden 27 Staats- und Regierungschefs.

«Der zweite Fehler war», sagte Orbán dem staatlichen ungarischen Fernsehen, «dass die Union die Migranten reingelassen hat und die Briten hingegen nicht drinnen halten konnte. Es hätte umgekehrt sein müssen.» Orbán fährt seit dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs 2015 eine Politik der Abschottung gegenüber Geflüchteten und Migranten.

Merkel: «Noch sehr viel Arbeit vor uns»

Die verbleibenden 27 EU-Staaten haben am Sonntag dem Brexit-Paket zugestimmt. Regierungschefs wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sehen aber noch hohe Hürden für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens. «Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns», sagte sie nach dem Treffen mit ihren europäischen Amtskollegen am Sonntag. Auch EU-Ratschef Donald Tusk sprach von einem schwierigen Ratifizierungsprozess. Im britischen Parlament ist derzeit keine Mehrheit für das Vertragswerk in Sicht.

«Ich werde mich mit ganzem Herzen für diese Vereinbarung einsetzen, im Parlament und darüber hinaus», kündigte die britische Premierministerin Theresa May am Sonntag nach dem Sondergipfel in Brüssel an.

May verwies mehrmals auf Äußerungen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und von Staats- und Regierungschefs, wonach ihr Land nicht auf ein besseres Angebot hoffen könne. «Das ist der beste mögliche Deal. Es ist der einzige mögliche Deal», sagte sie. Ihrem Land stehe eine entscheidende Debatte bevor. Noch vor Weihnachten soll das Unterhaus über die EU-Austrittsvereinbarung abstimmen.

(L'essentiel/dpa)