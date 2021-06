Italien will auch Touristen impfen

Spanien öffnet am Montag seine Grenzen für geimpfte Reisende aus aller Welt. Gegen das Coronavirus geimpfte Menschen «und ihre Familien» seien im Land willkommen und zwar unabhängig von ihrem Herkunftsland, hatte die Regierung in Madrid Ende Mai erklärt. Auch ausländische Kreuzfahrtschiffe dürfen ab Montag wieder in spanischen Häfen anlegen.

Die Tourismusbranche des Landes setzt nach monatelangem Corona-Lockdown auf das Sommergeschäft. Die Regierung hofft in diesem Jahr auf 45 Millionen ausländische Besucher. Spanien ist nach Frankreich das zweitbeliebteste Reiseziel der Welt und verzeichnete 2019 nach offiziellen Angaben 83,5 Millionen ausländische Besucher. Im vergangenen Jahr brach die Zahl um 77 Prozent ein.

Zweite Impfdosis für Touristen in Italien?

Italiens Tourismusminister Massimo Garavaglia sprach letztes Wochenende an einem Wirtschaftsforum in Trient über weitere Maßnahmen für Reisende. So sollen künftig PCR-Tests neu 72 Stunden – statt wie bisher 48 – gültig sein. Zudem sollen ausländische Touristen und Touristinnen, die längere Zeit in Italien bleiben, dort die zweite Impfdosis erhalten können, so Garavaglia. Dies meldet ORF.

Dank einer Verlängerung der Tourismussaison und der voranschreitenden Impfkampagne hofft Italien, «mindestens ein Drittel» der 27 Milliarden Euro, die der Sektor aufgrund der Pandemie verloren hat, zurückzugewinnen.

