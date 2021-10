Schulkinder sollen wegen Unwetter zu Hause bleiben

>> Certains quartiers de Marseille sont inondés ce matin comme ici avenue des Olives.



Ne vous engagez pas sur des routes inondées. pic.twitter.com/lrDnj8yPqb — La Météo du 13 (@La_Meteo_du_13) October 4, 2021

Nach einem regnerischen und stürmischen Wochenende suchen weitere heftige Unwetter Frankreichs Südosten heim. In der Küstenstadt Marseille rief Bürgermeister Benoît Payan am Montag dazu auf, das Haus möglichst nicht zu verlassen. Auch Schulkinder sollten wenn möglich daheim bleiben. Schulen blieben aber für die Kinder, für die es keine andere Lösung gebe, geöffnet. An der Universität Aix-Marseille wurden alle Kurse für Montag abgesagt.

URGENT Vigilance Rouge

Si vous le pouvez, gardez svp vos enfants à la maison.

Les #écoles restent ouvertes en mode dégradé pour accueillir ceux qui se retrouvent sans solution — Benoît Payan (@BenoitPayan) October 4, 2021

Das Département Bouches-du-Rhône, indem Marseille liegt, erhielt in Bezug auf Überschwemmungsgefahr die höchste Warnstufe Rot. Die zuständige Präfektur warnte, sich nicht in Küstennähe zu begeben. Auf Videos waren massiv überlaufene Straßen zu sehen. Der Sender France Bleu berichtete auch von unterbrochenem Zugverkehr in dem Gebiet.

À Marseille, l’avenue des Olives est totalement inondée. Attention à vous sur la route #Marseille pic.twitter.com/kWQwxGYV8E — La Provence (@laprovence) October 4, 2021

(L'essentiel/dpa)