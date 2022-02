Polina und 13 weitere Kinder sind getötet worden

Die Zahl der bei der russischen Invasion in der Ukraine getöteten Zivilisten steigt von Tag zu Tag. Laut dem ukrainischen Gesundheitsministerium sind seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine 352 Zivilisten, darunter 14 Kinder, durch die Kampfhandlungen getötet worden.

Unter der Opfern ist auch die zehnjährige Polina. Das Mädchen besuchte in Kiew die letzte Klasse der Grundschule, wie BBC berichtet. Nach Angaben der Kiewer Stadtverwaltung wurden sie und ihre Eltern von einer russischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe in einer Straße im Nordwesten der Hauptstadt erschossen. Polinas Bruder und ihre Schwester wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Schwester lag auf der Intensivstation, ihr Bruder wurde in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

Angriff auf einen Kindergarten

Ein siebenjähriges Mädchen kam bei einem Angriff auf einen Kindergarten ums Leben, es gab Tote in der Hauptstadt Kiew, und zehn Angehörige der griechischen Volksgruppe in der Ukraine wurden getötet, als ihre Dörfer im Süden unter Beschuss gerieten.

Alisa Hlans war eine von sechs Personen, die starben, als ihr Kindergarten am zweiten Tag der russischen Invasion am Freitag in der kleinen Stadt Ochtyrka, eine Autostunde von der nordöstlichen Grenze der Ukraine entfernt, getroffen wurde. Alisa stand drei Monate vor ihrem achten Geburtstag. Sie wurde tödlich verletzt und verstarb laut Generalstaatsanwältin Irina Venediktova am Samstag im Krankenhaus. Die Ärzte kämpften um das Leben eines zweiten verletzten Kindes, fügte sie in einer Nachricht in den sozialen Medien hinzu, über einem Bild mit der Botschaft «Wir brauchen Frieden!»

Junge in Wohnblock tödlich verletzt

Am zweiten Tag des russischen Einmarsches wurde ein Junge beim Beschuss eines Wohnblocks im Nordosten der Ukraine getötet. Die Explosion löste Brände in mehreren Wohnungen in Chuhuiv aus, einer kleinen Stadt außerhalb der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw.

Fünf Mitglieder derselben Familie starben am ersten Tag des Krieges in der Südukraine, als russische Truppen von der Krim, die sie vor acht Jahren von der Ukraine erobert hatten, auf die Stadt Cherson vorrückten. Der Leiter der ukrainischen Patrouillenpolizei, Jewhen Schukow, gab erstmals Einzelheiten des Angriffs bekannt und sagte, es habe sich um die Familie eines Polizeikollegen gehandelt.

Autos unter Beschuss gekommen

Die Umstände sind nicht ganz klar, aber die Familie hatte Berichten zufolge versucht, dem russischen Vormarsch in zwei Autos zu entkommen, als sie in der Nähe von Nova Kakhovka in der Nähe von Kherson unter Beschuss geriet.

Oleg Fedko hatte beschlossen, seine Familie aus dem Gebiet wegzubringen. Als er jedoch in Cherson Dienst hatte, fuhr sein Vater hinüber, um zu helfen, und die Familie fuhr in zwei Autos davon. Der Bruder des Streifenpolizisten, Denis, beschrieb, wie er sich mit seiner Mutter unterhielt, als sie zu schreien begann, dass sich Kinder im Auto befänden. Dann hörte er, wie Schüsse fielen. Die beiden Großeltern der Kinder im Alter von 56 Jahren starben, ebenso wie die Frau des Streifenpolizisten, Irina, und zwei Kinder: Sofia, die sechs Jahre alt war, und Ivan, der erst ein paar Wochen alt war.



(L'essentiel/bre)