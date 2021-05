In Johnsons Wohnung löst sich die Goldtapete

Boris Johnson hat es nicht leicht. Selbst in den eigenen vier Wänden hängt der Segen schief – oder zumindest das Innendekor, wie die «Daily Mail» jetzt zu berichten weiß. Demnach soll die goldene Tapete in Johnsons Dienstwohnung in der Downing Street sich ständig von der Wand lösen.

«Der Premierminister musste spezialisierte Dekorateure kommen lassen, um Teile der handgefertigten Tapete wieder anzubringen», so die «Mail» mit dem Verweis, dass eine Rolle der britischen Luxustapete umgerechnet gut 1000 Euro koste. Alles in allem «eine weitere Peinlichkeit» für Johnson, kommentiert das Blatt.

Verschiedene Stellen ermitteln

Das neue opulente Interieur seiner Dienstwohnung, die er mit seiner Verlobten Carrie Symonds und Sohn Wilfred bewohnt, bereitet dem konservativen Politiker schon lange Bauchweh. Denn schon länger steht der Verdacht im Raum, dass Johnson die Renovierung über private Spenden oder auf andere unlautere Weise finanziert hat. So ermitteln in der Sache gleich mehrere Stellen, von der britischen Wahlkommission über das Parlament bis hin zu Johnsons eigenem Cabinet Office.

Johnson streitet zwar jedes Fehlverhalten ab. Dennoch halten sich hartnäckig Gerüchte, wonach die neue Einrichtung mit allem Drum und Dran bis zu 2.000.000 Pfund gekostet haben soll. Da Johnson das Geld nicht aufbringen konnte, habe er von seinen Tories «in einem abenteuerlichen Finanzierungsmodell» Spendengelder zur Überbrückung erhalten, schreibt Spiegel.de dazu.

Suspendierung aus dem Unterhaus?

Pikanterweise hat Johnsons ehemaliger Chefberater, Dominic Cummings, durch geleakte Mails «im Grundsatz bereits bestätigt», dass Johnson »heimlich« Spenden habe umleiten wollen, wie «Spiegel.de» schreibt. Ende Mai soll Cummings in einer Parlamentanhörung ganz offiziell weiter aussagen.

Sollten die Ermittlungen zeigen, dass im Zusammenhang der Wohnungsrenovation ein Verstoß gegen das Parteienfinanzierungsgesetz oder eine Vertuschung stattgefunden hat, könnte Johnson einen noch höheren Preis zahlen als für seine Goldtapeten: Laut Spiegel.de droht dem britische Premier dann womöglich eine vorübergehende Suspendierung aus dem Unterhaus, eine Premiere in der britischen Geschichte.

