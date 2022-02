«Die Impfpflicht ist nicht mehr wirklich notwendig»

Österreich hat am vergangenen Samstag die stark umstrittene nationale Impfpflicht eingeführt. Doch trotz der hohen Infektionszahlen – am Sonntag waren landesweit 56.489 Menschen aktiv infiziert – sinken die Zahlen der Hospitalisierten weiterhin ab, wie Heute.at berichtet. Dies lässt die Experten und Expertinnen aufatmen.

«Das Impfpflichtgesetz wurde initiiert, als wir die Delta-Welle hatten, und damals war das durchaus gerechtfertigt, weil unsere Krankenhäuser absolut am Anschlag waren. Jetzt durch die Omikron-Variante, die einen leichteren klinischen Verlauf nach sich zieht, ist das in dieser Form nicht mehr wirklich notwendig», dies sagte der Tierarzt und Virologe Norbert Nowotny in einem Interview mit dem Sender ORF am Sonntag. Denn die Zahl der Covid-Krankenhausspatienten und -patientinnen etwa in Niederösterreich war vom Höchststand von 591 Personen am 3. Dezember bis Sonntag auf 274 auf weniger als die Hälfte gesunken, bei den Intensivpatienten und -patientinnen sogar von 112 auf nunmehr 29.

«Die Aufklärung sollte als Teil eins meiner Ansicht nach bleiben, Teil zwei und drei, wo es auch um Strafen geht, sollte man auf Eis legen – und zwar für den Fall, dass im Herbst doch noch eine bösartigere Variante kommen sollte, wovon ich aber nicht ausgehe», erklärt Nowotny weiter. Er sei zudem der Meinung, dass man mit der Einführung der Impfpflicht noch hätte warten sollen, bis die Impfstoffe von Novavax und Valneva zugelassen seien: Er kenne «sehr viele Menschen, die auf diese alternativen Impfstoffe warten» und «dass man diesen Menschen die Möglichkeit dazu geben sollte».

«Gräben zuschütten und Brücken bauen»

Zudem sei die Omikron-Variante «eine in der richtigen Richtung», so Nowotny weiter. Er teilt die Meinung der gesamtstaatlichen Krisenkoordination Gecko, die erstmals empfahl, Covid-19 im Fall von niedrigen Infektionszahlen ab Herbst «in die klassischen Influenzaüberwachungsstrukturen einzubetten». Das bedeute, so Nowotny, «dass wir viele der restriktiven Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns, Einschränkungen der Gastronomie oder Geschäfte hinkünftig nicht mehr brauchen.»

Die Missachtung der Impfpflicht kann in Österreich mit Strafen belegt werden. Nowotny plädiert darauf, diesen Teil des Impfgesetzes «auf Eis zu legen». Und weiter: «Ich bin jetzt sehr dafür, dass wir Gräben wieder zuschütten und Brücken bauen. Ich glaube, das ist in der Bevölkerung sehr, sehr wichtig.»

(L'essentiel/trx)