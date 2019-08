Schüsse in Moschee in Oslo – Polizei findet Leiche

Beim Überfall eines schwer bewaffneten Mannes auf eine Moschee in der Nähe der norwegischen Hauptstadt Oslo sind am Samstag zwei Menschen leicht verletzt worden. In der Nähe des Tatortes wurde zudem eine Leiche gefunden.

Drei Gläubige hätten sich nach dem Gebet noch in der Al-Noor-Moschee in Baerum nahe Oslo aufgehalten, als der mit zwei Schrotflinten und einer Pistole bewaffnete Mann in das Gebäude eindrang, berichtete Moschee-Vertreter Ifran Mushtaq dem Sender TV2. Zwei der Männer seien sofort in Deckung gesprungen, doch ein rund 70 Jahre alter Mann habe den Angreifer überwältigt. Dabei seien Schüsse gefallen.

Mann festgenommen

Sowohl der Bewaffnete als auch einer der Moschee-Besucher seien bei dem Gerangel leicht verletzt worden. Der Angreifer sei schließlich durch einen Schlag auf den Hinterkopf außer Gefecht gesetzt worden. Die Polizei habe den jungen Mann, der eine Schutzweste getragen habe, schließlich festgenommen.

Der Mann soll vorher eine Frau getötet haben. «Eine junge Frau wurde an der Adresse des Verdächtigen tot aufgefunden», sagte der stellvertretende Polizeichef Rune Skjold. Der etwa 20-jährige Mann werde nun des Mordes verdächtigt. Der Leichenfund stehe im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Al-Nur-Moschee in Bärum, erklärte ein Polizeisprecher am Samstagabend.

Vermutlich Einzeltäter

Der Tatverdächtige sei ein gebürtiger Norweger, der in der Nähe lebe, sagte Polizeisprecher Rune Skjold. Er sei der Polizei bekannt gewesen - er habe jedoch keinen kriminellen Hintergrund. Die Polizei stuft den Fall als «versuchten Terroranschlag» ein. Weitere Details oder Hintergründe zum Geschehen wurden nicht veröffentlicht. Weitere Angreifer seien an dem Vorfall vermutlich nicht beteiligt gewesen, hieß es weiter. Auch zu dem Motiv des Tatverdächtigen gab es keine Angaben. Die Online-Aktivitäten des Mannes würden noch überprüft, sagte Skjold.

Regierungschefin Erna Solberg verurteilte den Zwischenfall. «Der Besuch von Moschee, Kirche oder anderen Gotteshäusern sollte sicher sein», schrieb sie in einer am Abend veröffentlichten Erklärung. Auch sie wollte sich nicht zu dem Tatmotiv äußern.

Nach örtlichen Medienberichten wurde das Gebiet um die Moschee weiträumig abgeriegelt. Zudem sei ein größeres Polizeiaufgebot um den vermuteten Wohnsitz des Festgenommenen beobachtet worden, hieß es.

Nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland, bei dem ein Rechtsextremist im März 51 Menschen erschossen und weitere 50 Personen verletzt hatte, waren in der Al-Noor-Moschee in Baerum nach örtlichen Medienberichten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt worden.

