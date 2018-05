5 Sterne und Lega machen «wichtige Fortschritte»

In Italien zeichnet sich ein Ende der Hängepartie um die Regierungsbildung ab. Die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung (M5S) nahmen am Donnerstag Verhandlungen für eine Regierung auf.

Sie hätten in ihren Sondierungen «signifikante Fortschritte» gemacht, erklärten die zwei Parteien am Donnerstag nach einem Treffen ihrer Vorsitzenden Matteo Salvini und Luigi Di Maio. Sie hofften, die Gespräche in Kürze erfolgreich abschließen zu können, hieß es in einer Erklärung.

Berlusconi gab grünes Licht

Am Mittwoch hatte der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit dem Verzicht auf eine Beteiligung seiner Forza Italia an einer neuen Regierung den Weg für ein Bündnis aus Lega und 5 Sterne frei gemacht.

Forza Italia und die Lega hatten für die Parlamentswahl im März eine Allianz gebildet und wurden stärkste Kraft. Allerdings reichte es weder für sie noch für die 5 Sterne, die stärkste Einzelpartei wurden, für eine Alleinregierung. M5S-Chef Di Maio hatte eine Regierungsbeteiligung der Forza Italia aber kategorisch abgelehnt.

Mattarella warnt

Während in Rom Verhandlungen für die Bildung einer populistischen Regierung laufen, warnte der italienische Präsident Sergio Mattarella vor der Gefahr, die Probleme in der EU mit einer Rückkehr zum Nationalismus zu lösen. Solidarität unter den EU-Mitglied solle weiterhin die treibende Kraft des Integrationsprozesses innerhalb der EU sein, so der Präsident.

Kein europäisches Land könne allein die großen Probleme der heutigen Zeit bewältigen, sagte Mattarella an einer Europa-Konferenz im toskanischen Badia Fiesolana bei Florenz. Mattarella kritisierte, dass angesichts der Probleme in Europa einige Parteien Lösungen vorschlagen würden, die an das 19. Jahrhundert erinnerten.

