Luxemburg nimmt Migranten von der «Lifeline» auf

Luxemburg hat sich bereit erklärt, 15 Flüchtlinge aufzunehmen, die sich seit Donnerstag auf dem im Mittelmeer blockierten Rettungsschiff «Lifeline» aufhalten. «Als Akt der Menschlichkeit und Solidarität», wie Premierminister Xavier Bettel auf Twitter erklärte. Das Boot mit etwa 230 Migranten an Bord wird am Mittwochabend in Malta anlegen und soll danach beschlagnahmt werden. Gegen die Besatzung der deutschen Hilfsorganisation werde zudem ermittelt.

Kritik aus Paris an «Lifeline»-Mission



In der Krise um das Rettungsschiff «Lifeline» im Mittelmeer kritisiert Paris die verantwortliche Hilfsorganisation Mission Lifeline aus Deutschland. Es gebe «offenkundige Elemente von Illegalität beim Verhalten der Nichtregierungsorganisation», hieß es am Mittwoch aus Kreisen des Élyséepalasts. Regierungssprecher Benjamin Griveaux kritisierte die «Gefährdung und die Verletzung des Seerechts durch das Schiff ‹Lifeline›».





«Dieses Schiff war staatenlos, es wird festgesetzt», so Maltas Premier Joseph Muscat. «Das ist keine Blaupause für die Rettung von Migranten.» Vielmehr sei ein System notwendig, um Wirtschaftsflüchtlinge so schnell wie möglich zurückschicken zu können. Wenn Malta in rechtlichen Kategorien entscheiden würde, müsste das Anlegen des Schiffes abgelehnt werden.

As an act of humanity & solidarity Luxembourg agreed to welcome 15 migrants from the #Lifeline ship - in accordance with EU legislation & on the basis of EU relocation agreements. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 27. Juni 2018

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte als Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen der «Lifeline» in Deutschland gesagt, eine Voraussetzung sei, dass das Schiff festgesetzt werde.

Das Schiff fährt nach Angaben der Dresdener Hilfsorganisation Mission Lifeline unter niederländischer Flagge, was die dortigen Behörden aber bestreiten. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte die «Lifeline» als «gesetzloses Schiff» bezeichnet.

Neben Luxemburg haben bisher sieben weitere EU-Länder zugesagt, die aus Seenot im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord aufzunehmen. Darunter befänden sich Frankreich, Italien, Irland, Malta, Portugal, die Niederlande und Belgien. Auch mehrere deutsche Bundesländer wollen Migranten von der «Lifeline» aufnehmen.

(L'essentiel/dpa)