Indische Variante breitet sich in Großbritannien aus

Der britische Premierminister Boris Johnson ist besorgt über eine zunehmende Verbreitung der indischen Coronavirus-Variante in seinem Land. «Es ist eine besorgniserregende Variante», sagte Johnson am Donnerstag in Reaktion auf eine Studie, die eine größere Verbreitung der indischen Variante in Großbritannien – 7,7 Prozent der 127.000 zwischen dem 15. April und 3. Mai getesteten Personen – feststellte.

Der Studie des Imperial Colleges zufolge fiel die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in dem Zeitraum auf den niedrigsten Stand seit August 2020. Dies sei auf einen strikten Lockdown und eine erfolgreiche Impfkampagne zurückzuführen. Die indische Variante sollte aber genau beobachtet werden, da sie möglicherweise ansteckender als andere Mutanten sei.

« Wir schließen nichts aus »

Die Veröffentlichung der Studie fiel mitten in Planungen, Lockdown-Maßnahmen in Großbritannien im größeren Umfang zu lockern. Johnson sagte, alle vorsichtigen und wohlüberlegten Schritte sollten jetzt gemacht werden. Es fänden am Donnerstag Treffen statt, an dem die nächsten Maßnahmen erörtert würden. «Es gibt eine Reihe Dinge, die wir machen können, wir schließen nichts aus», sagte Johnson.

Vorgesehen sind in England bereits einige Lockerungen: Ab Montag sollen sich wieder Personen aus zwei Haushalten drinnen treffen können, Pubs und Restaurants sollen Gäste auch in Innenräumen wieder bewirten können. Ähnliche Maßnahmen sind in den kommenden Wochen auch in Schottland und Wales vorgesehen.

Die Regierung in London hofft, im Juni alle verbliebenen Restriktionen bezüglich sozialer Distanz aufheben zu können. «Im Moment sehe ich nichts, was mich davon abbringen könnte, am Montag und dem 21. Juni überall voran zu gehen», sagte Johnson. Eventuell müssten auf lokaler Ebene Einschränkungen aufrechterhalten bleiben.

(L'essentiel/DPA/ore)